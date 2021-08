Fossil annonce ses nouvelles montres destinées à accueillir Wear OS 3

Plutôt qu'une montre sous Wear OS 3, Fossil dévoile une montre destinée à accueillir le nouvel OS d'ici 2022, sans plus de précisions. Pour l'heure, la Fossil Gen 6 est donc une version améliorée de sa Gen 5, qui tente de se démarquer sur d'autres terrains.

Pour l’heure, les toutes récentes Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic de chez Samsung sont les seules montres connectées capables de proposer Wear OS 3. On a désormais la quasi-certitude que cela changera avec la prochaine Fossil Gen 6, mais ce n’est pas pour tout de suite non plus.

Il faudra attendre 2022 pour que les nouvelles venues de chez Fossil passe à Wear OS 3. En attendant elles sortiront cet automne avec Wear OS 2. Google avait déjà précisé que les montres Wear OS 2 ne bénéficieraient pas de la mise à jour vers Wear OS 3 avant la fin 20201, avec en prime une réinitialisation.

Capteur SpO2

Parmi les ajouts notables par rapport à l’ancienne génération, on peut citer un capteur SpO2 et la promesse d’un « capteur de fréquence cardiaque amélioré » avec « une meilleure précision du signal ».

Mais la principale nouveauté se situe du côté de la puce utilisée. Il s’agit d’un Snapdragon Wear 4100+, là où la génération 5 possédait un Snapdragon Wear 3100. Le fabricant promet des performances améliorées de 30 % par rapport à l’ancienne génération, avec « un chargement plus rapide des applications, un processeur plus rapide et une consommation d’énergie plus faible ».

La montre passe aussi à la norme Bluetooth 5, là où la génération précédente proposait du Bluetooth 4.2. Là encore, la marque promet des « meilleurs taux de transfert de données et une portée jusqu’à 4 fois supérieures ».

Précommandes ouvertes

Pour le reste, le design et l’écran semblent rester assez similaires. On retrouve un écran Amoled de 3,25 cm avec une définition de 416 x 416 pixels. Il y a toujours deux boutons-poussoirs configurables ainsi qu’un bouton d’accueil rotatif, le tout rassemblé en couronne placée sur la droite de la montre.

Pour ce qui est des capteurs, la montre propose les suivants : Accéléromètre, altimètre, lumière ambiante, boussole, gyroscope, IR hors du corps, PPG fréquence cardiaque, SpO2. Signalons aussi la présence d’un haut-parleur, d’un microphone et de fonctions de vibration, bien pratique pour communiquer à l’aide de sa montre connectée.

Les Fossil Gen 6 sont disponibles en précommandes à 300 ou 319 euros en fonction des modèles, avec une dizaine de couleurs et bracelets disponibles. Aucune version LTE n’a pour l’heure été annoncée.