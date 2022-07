Sur smartphone, l’application Wear OS ne sera pas compatible avec Wear OS 3

Fossil va devoir développer une toute nouvelle application dédiée à ses propres montres connectées pour permettre de les configurer depuis un smartphone.

On s’en doutait depuis la sortie des Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic, c’est désormais confirmé par Fossil : Wear OS 3 va permettre aux constructeurs de montres connectées d’intégrer leurs propres applications compagnon sur smartphone.

Comme l’a repéré le site GSM Arena, sur le subreddit consacré aux montres connectées de Fossil, un responsable de la marque a fait le point sur les nouveautés prévues par le constructeur pour la mise à jour de ses montres vers Wear OS 3. Il y détaille notamment la nouvelle interface des montres connectées en elles-mêmes, mais également ce qui va advenir de l’application pour smartphone permettant de connecter la montre au téléphone :

Nous préparons notre application pour supporter les montres Wear OS qui auront droit à la mise à jour vers Wear OS 3 cette année […]. Nous travaillons étroitement avec les designers de Google pour proposer ensemble la meilleure expérience possible à tous les utilisateurs.

Jusqu’à présent, pour configurer une montre sous Wear OS depuis un smartphone, il suffisait aux utilisateurs de passer par l’application Wear OS sur leur smartphone. Une seule application, commune à toutes les montres, permettait ainsi de contrôler directement toutes les montres connectées Wear OS déjà configurées par un utilisateur. Néanmoins, les choses ont donc changé avec Wear OS 3.

Fossil, Samsung et Google logés à la même enseigne

Le nouveau système d’exploitation de Google dédié aux montres connectées semble désormais exiger des constructeurs qu’ils développent chacun une application pour leurs montres connectées. Du côté de Samsung, les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic ne passaient pas par l’application Wear OS, mais par l’application Galaxy Wearables du constructeur. Il semble qu’il en sera donc de même pour les montres connectées Fossil, ce dernier devant donc développer de zéro sa propre application, après s’être reposé, pendant des années, sur l’application Wear OS. Enfin, même Google semble s’être mis en tête de développer son application dédiée à la Pixel Watch. Début juin, on découvrait ainsi, dans les services Google Play, la mention d’une « Google Pixel Watch app ».

On devrait rapidement en savoir plus sur les autres montres Wear OS 3 prévues sur le marché. MontBlanc a déjà annoncé la commercialisation prochaine de sa future montre connectée. TicWatch et Fossil ont de leur côté annoncé la mise à jour pour cette année de certaines de leurs montres existantes. Enfin, on attend, dans les prochains mois, les sorties des Pixel Watch chez Google et des Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro chez Samsung.

