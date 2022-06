La Pixel Watch nécessiterait une application dédiée pour fonctionner

Défricheurs devant l’Éternel, les journalistes de 9to5Google ont décompilé la prochaine version des Google Play Services, laquelle mentionne explicitement une certaine « Google Pixel Watch app ».

Officialisée le 11 mai dernier à l’occasion de la Google I/O 2022, la Pixel Watch ne serait pas tout à fait « plug and play », à en juger par les trouvailles de 9to5Google. En effet, la mention d’une application dédiée dans le code de Google Play Services 22.22 laisse entendre que la montre n’utilisera pas la même companion app que l’écrasante majorité des montres connectées du marché : Wear OS.

Dans le détail, l’application Pixel Watch serait notamment nécessaire pour que l’utilisateur ou l’utilisatrice puisse configurer « Smart Unlock ». Une fonctionnalité également dénichée dans le code examiné par 9to5Google, qui permettra de déverrouiller automatiquement son smartphone si la Pixel Watch se trouve à votre poignet.

Or, avant de pouvoir profiter de Smart Unlock, l’écran de configuration est sans appel. Il faut d’abord « connecter la montre à son smartphone en utilisant l’application Google Pixel Watch ».

Google complexifie son écosystème

En soi, rien de scandaleux à ce que Google oblige à se doter d’une application tierce pour tirer le meilleur parti de sa première montre connectée. Samsung fait de même avec sa Galaxy Watch 4, et nos confrères de 9to5Google rappelle que les écouteurs Pixel Buds nécessitent, eux aussi, l’usage d’une application dédiée.

Seulement, on aurait pu s’attendre à ce qu’une montre Google fonctionnant sur un système d’exploitation Google propose une expérience utilisateur un peu plus fluide. En nous évitant de devoir télécharger toujours plus d’applications, par exemple.

Gageons que les prochaines semaines détailleront davantage le fonctionnement de sa montre et son intégration dans l’écosystème Android actuel. Comme le note 9to5Google, on ignore encore à quel point cette application dédiée apportera des nouveautés par rapport à l’actuelle Wear OS. Si ce n’est un nécessaire ravalement de façade lui offrant, enfin, le look Material You.

La montre n’est pas attendue avant l’automne prochain, période à laquelle Google devrait présenter ses Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Mais la montre fait déjà parler d’elle, et pas qu’en bien, à cause d’une autonomie insuffisante face à la concurrence.

