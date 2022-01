Garmin Venu 2 Plus officialisée : un troisième bouton qui peut faire la différence

La Garmin Venu 2 Plus reprend quasi en tout point la Garmin Venu 2, en lui ajoutant un troisième bouton pour passer des appels. La taille du boitier et la présence d'un micro justifient également ce changement de nom.

On savait que Garmin prévoyait de présenter de nouveaux modèles de montres connectées au CES 2022, voici le premier modèle annoncé : la Garmin Venu 2 Plus.

Dans l’idée, comme son nom l’indique de manière assez transparente, la Garmin Venu 2 Plus reprend quasiment en tout point les bases posées par la Garmin Venu 2. Elle ajoute tout de même son petit grain de sel sous la forme d’un troisième bouton central.

Les assistants vocaux donnent de la voix

Un troisième bouton vous dites ? Oui, et celui-ci a une utilité bien particulière, comme le souligne Android Central. Il s’agit d’un bouton dédié à l’activation du microphone qui a été ajouté. L’idée est simple : vous pourrez passer un coup de fil grâce à votre montre, si et seulement si celle-ci est raccordée à un smartphone. Avouez que ça aura du chien de passer un coup de fil avec le doigt appuyé sur sa montre comme dans un film de SF des années 80.

L’ajout d’un micro ouvre fort heureusement d’autres portes, comme la possibilité d’envoyer des textos grâce à la dictée vocale. Le micro vous permettra également d’invoquer l’assistant vocal de votre choix, enfin surtout celui choisi par votre constructeur de smartphone. Siri, Alexa et Google Assistant sont supportés. Vous pourrez ainsi contrôler votre maison connectée à l’aide de votre montre.

Une Garmin Venu 2 légèrement revue

Pour le reste des fonctionnalités, reprenez la fiche technique de la Garmin Venu 2 et vous constaterez que rien n’a bougé. On trouve encore le suivi du rythme cardiaque en continu, le suivi de l’activité sportive, un suivi de la position par satellite, la possibilité d’installer des apps de musique et, bien sûr, le support à la fois d’Android et iOS.

Ce modèle Plus se distingue également par la taille de son boitier. Comptez 43 mm, ce qui la place presque à équidistance de la Venu 2S et ses 40 mm et la Venu 2, qui en mesure 45. Le bracelet mesure pour sa part 20 mm de large. Garmin promet 9 jours d’autonomie.

Pour tout cela, il faudra débourser 450 dollars (environ 400 euros), soit au prix du neuf, 50 dollars de plus que la Venu 2.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.