Garmin se met à niveau en déployant une fonction déjà disponible sur les montres Apple et Samsung

Garmin a déployé une nouvelle mesure de santé sur sa Venu 2 Plus. La montre est désormais capable de réaliser un électrocardiogramme pour détecter de potentielles fibrillations auriculaires.

Sur le marché des montres connectées de sport, Garmin fait figure de référence tant le constructeur propose de nombreux modèles et, surtout, de nombreuses fonctionnalités pour s’entraîner. Néanmoins, la marque américaine avait encore du retard sur certaines fonctionnalités de santé par rapport à des constructeurs de montres connectées plus traditionnelles.

Si les montres Garmin pouvaient d’ores et déjà mesurer la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène dans le sang ou la variabilité de la fréquence cardiaque, elles ne permettaient cependant pas de détecter de potentielles fibrillations auriculaires. C’est désormais le cas grâce à la mise à jour de la Garmin Venu 2 Plus. La montre devient ainsi la première de Garmin à pouvoir utiliser son électrocardiogramme pour réaliser une détection de fibrillation auriculaire, au même titre que l’Apple Watch Series 8, la Samsung Galaxy Watch 5, la Google Pixel Watch ou la Withings Scanwatch.

Concrètement, si la plupart des montres connectées de Garmin intègrent déjà un électrocardiogramme, celui-ci est surtout utilisé afin de mesurer la variabilité de la fréquence cardiaque et son évolution sur le long terme. Les montres Garmin n’intégraient en effet pas, jusqu’ici, de fonction dédiée à la détection de fibrillation auriculaire.

Une fonction qui tire profit du boîtier en métal

Pour profiter de la détection de fibrillation auriculaire sur leur montre connectée, les utilisateurs peuvent mettre à jour leur montre connectée. Dès lors, il leur faudra placer les doigts sur les pourtours du boîtier afin qu’un léger courant électrique soit transmis à travers les bras pour que la montre puisse analyser l’activité électrique du cœur.

La Garmin Venu 2 Plus n’est que la première montre connectée de Garmin à profiter de cette nouvelle fonctionnalité. Pourtant, il ne s’agit pas du modèle le plus haut de gamme du constructeur américain, la montre étant surtout orientée vers un usage fitness. On peut ainsi espérer que cette fonction soit peu à peu déployée vers d’autres gammes de montres Garmin comme les Forerunner, les Epix ou les Fenix, que ce soit à l’aide de la lunette ou des boutons en métal.

Notons par ailleurs que, pour l’heure, seuls les utilisateurs possédant un compte Garmin américain peuvent profiter de cette nouvelle fonctionnalité. L’électrocardiogramme à des fins de détection de fibrillation auriculaire étant un dispositif médical, il faut qu’il soit certifié par les autorités des différents pays avant d’être déployé.

