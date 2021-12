Voici toutes les montres haut de gamme de Garmin attendues au CES 2022

Garmin prévoirait de présenter un grand nombre de modèles de montres connectées au CES 2022. Le modèle le plus attendu est sans contexte la Garmin Epix Gen 2.

Garmin semble avoir fait le plein de nouveaux modèles de montres connectées qu’il devrait en tout en logique annoncer au CES 2022 en janvier. C’est ce qu’affirme le site allemand Winfuture, qui s’est montré plutôt très fiable par le passé.

C’est une flopée de modèles qui devraient arriver. Accrochez-vous, voici la liste : on devrait voir arriver une Garmin Epix Gen 2, une Fenix 7, mais aussi une Fenix 7S, une Garmin Instinct 2, suivie d’une Garmin Instinct 2S et enfin une Garmin Venu 2 Plus.

Une flopée de visuels

Cette dernière devrait logiquement prendre la suite de la Garmin Venu 2 que nous venons tout juste de tester. Elle devrait aussi bénéficier d’un écran OLED ainsi que d’un bouton supplémentaire par rapport à son ainée. Une flopée de visuels accompagne cette fuite.

La Garmin Venu 2 Plus. // Source : Winfuture La Garmin Venu 2 Plus. // Source : Winfuture La Garmin Venu 2 Plus. // Source : Winfuture

Le modèle le plus enthousiasmant à première vue est sans conteste l’Epix Gen 2. La première Garmin Epix est sortie aux détours de l’année 2015. À l’époque, il s’agissait de la première montre équipée d’un GPS de la marque. Mais depuis 2015, le marché a énormément évolué et le modèle avait bien besoin d’un rafraichissement.

La Garmin Epix Gen 2. // Source : Winfuture La Garmin Epix Gen 2. // Source : Winfuture

Fini le format carré, place à un boitier rond en polycarbonate renforcé de fibre de verre, ainsi que de l’acier inoxydable 316L. L’ensemble devrait rendre la montre étanche jusqu’à une profondeur de 100 mètres. La sPO2 et la tension devraient pouvoir être mesurées également.

Garmin Fenix rising

La gamme Fenix verrait arriver trois nouveaux modèles : la Garmin Fenix 7, la Fenix 7S et la Fenix 7X. Trois coloris devraient être proposés pour cette montre en acier inoxydable et plastique renforcé. On devrait aussi retrouver le panneau solaire intégré qui permet de recharger la batterie.

La Garmin Fenix 7. // Source : Winfuture La Garmin Fenix 7S. // Source : Winfuture La Garmin Fenix 7S. // Source : Winfuture La Garmin Fenix 7. // Source : Winfuture La Garmin Instinct 2. // Source : Winfuture La Garmin Instinct 2. // Source : Winfuture La Garmin Instinct 2S. // Source : Winfuture

Les Garmin Instinct 2 et 2S pourraient aussi être annoncées lors du CES 2022. Il s’agirait de modèles plus compacts, mais toujours équipés d’un GPS. Leur particularité tiendrait dans leur écran à encre électronique qui devrait en faire des montres dotées d’une très bonne autonomie. Le GPS, le suivi des pas, la mesure de la fréquence cardiaque et le suivi du sommeil devraient être de la partie également.

