Garmin Venu 2 Plus : -33 % pour cette smartwatch endurante adorée des sportifs

La montre connectée Garmin Venu 2 Plus est une version améliorée du modèle classique. Elle propose toujours un suivi complet, mais intègre de quelques nouveautés. Et aujourd’hui, son prix passe de 449,99 euros à 299,99 euros.

Garmin, marque incontournable dans le monde des wearables, propose de nombreuses références pour plaire aux sportifs. La marque prend soin d’y intégrer un bon nombre de capteurs et de fonctionnalités pour accompagner au mieux l’utilisation dans son quotidien. On retrouve par exemple la Venu 2 Plus, une version améliorée de la Venu 2, qui reprend la même fiche technique, mais en lui ajoutant un troisième bouton pour passer des appels et d’autres nouveautés. Affiché à un prix élevé, c’est aujourd’hui l’occasion de craquer puisqu’elle bénéficie d’une réduction de 150 euros.

La Garmin Venu 2 Plus en quelques mots

Un design sobre et élégant

Les fonctionnalités poussées côté santé et activités sportives

Une autonomie longue durée et une charge rapide efficace

Sortie au prix de 449,99 euros, la montre connectée Garmin Venu 2 Plus est à présent en promotion à 299,99 euros sur le site d’Amazon, la Fnac ainsi que Darty.

Une montre sobre avec une touche d’élégance

La montre connectée Venu 2 Plus de Garmin ressemble à n’importe quelle montre, avec son format circulaire. Pour une montre dédiée au sport, le boîtier de 43 mm n’est pas si imposant une fois poignée. L’élégance est de mise avec sa lunette en acier inoxydable et son bracelet en silicone confortable.

Côté affichage, on a droit à un écran AMOLED de 1,3 pouce en définition 416 × 416 pixels avec une bonne luminosité et un bon rendu des couleurs même en plein jour. Il existe même un mode Alway-On. La marque n’oublie pas l’aspect solide, et propose sur sa dalle une protection Gorilla Glass 3. On peut notamment citer sa résistance à l’eau (jusqu’à 50 mètres). Vous pouvez donc l’utiliser sous la pluie, lors de vos treks ou même en pleine séance de natation sans avoir peur de l’abimer.

Une version qui apporte des petites nouveautés

En ajoutant le mot « Plus », Garmin apporte quelques changements sur ce modèle. On y retrouve un troisième bouton, qui n’est pas présent sur la version classique, permettant d’activité le microphone qui lui aussi a été ajouté. Grâce à cette nouveauté, vous pourrez passer un coup de fil grâce à votre montre, si celle-ci est raccordée à un smartphone. Quant à l’ajout du micro, il donne la possibilité d’envoyer des textos grâce à la dictée vocale, ou bien d’invoquer l’assistant vocal de votre choix.

Une montre qui assure un suivi complet

Pour le reste, rien ne change par rapport à la Venu 2. Cette version Plus supporte plus de 25 sports et s’équipe de nombreux capteurs. On retrouve le capteur de fréquence cardiaque qui est précis, tout comme son GPS d’ailleurs. Pour vous accompagner dans vos activités, des exercices animés en plein effort sont affichés à l’écran. Il est même possible d’accéder gratuitement à des programmes d’entraînement adaptés à vos capacités, avec des conseils de coaches grâce à Garmin Coach.

Bien évidemment, le suivi est toujours très poussé. Vous pouvez ainsi prendre connaissance de votre rythme cardiaque, de votre niveau de stress, tout en surveillant votre sommeil, votre taux d’oxygénation du sang, votre niveau d’hydratation ou encore votre respiration. Un suivi précis permit par les nombreux capteurs tels que le cardiomètre ou l’oxymètre de pouls. Enfin côté autonomie, la Venu 2 Plus est très endurante : la marque annonce jusqu’à 9 jours en mode classique, jusqu’à 24 heures en mode GPS et jusqu’à 8 heures en mode GPS avec musique. Si ces chiffres sont amenés à varier en fonction de votre utilisation, ils restent bien au-delà de certains concurrents dont l’autonomie se limite à deux jours maximum. Quant à la recharge, dix minutes suffisent pour récupérer une journée d’autonomie.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus, nous avons testé la montre Garmin Venu 2 classique.

