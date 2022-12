Garmin Venu 2 Plus à -33 % : taillée pour les sportifs, cette smartwatch devient un bon deal

Connu et apprécié des sportifs pour ses montres connectées, Garmin conçoit une version Plus de la Venu 2. Un modèle qui apporte quelques améliorations notables et devient moins chère aujourd'hui : elle passe à 299 euros au lieu de 449 euros.

Si la version standard a été plébiscitée par les amateurs de sport, le constructeur a tenu à l’améliorer pour aboutir à la Garmin Venu 2 Plus. Certes, cette montre connectée reprend beaucoup de la Garmin Venu 2, mais la différence se sent dans la performance et les fonctions. Ce modèle est 33 % moins cher actuellement sur Cdiscount.

Les points forts de la Garmin Venu 2 Plus

Design soigné et structure solide

Compatible aux principaux assistants virtuels

Micro et haut-parleur intégrés

Au lieu de 449 euros habituellement, la Garmin Venu 2 Plus est maintenant disponible en promotion à 299 euros chez Cdiscount.

Un bouton pour faire la différence

Visuellement, un détail saute aux yeux sur la Garmin Venu 2 Plus comparée à la version précédente : la présence d’un troisième bouton. Loin d’être un simple ajout esthétique, quand la montre de 43 mm est connectée à un mobile compatible, ledit bouton permet en fait de passer ou de prendre des appels. Le châssis a été aussi affiné pour gagner 2 mm par rapport à la Garmin Venu 2.

Pour pouvoir passer des appels, le constructeur a intégré dans cette montre connectée un haut-parleur et un micro. Compatible Siri, Alexa et Google Assistant, vous pouvez prendre ou refuser un appel par la voix. Vous pouvez également vous en servir pour prendre le contrôle de vos appareils domotiques. De même, grâce à la dictée vocale, vous pouvez envoyer des messages. Bien entendu, il y a aussi du Bluetooth.

L’élégance et la robustesse au rendez-vous

Si les montres connectées de Garmin dédiées au sport sont connues pour être performantes, le constructeur n’en oublie pas moins de soigner aussi le design. Le modèle actuellement en promotion l’illustre avec un cadran Cream Gold et un bracelet Ivoire. Niveau autonomie, c’est costaud aussi avec neuf jours en usage classique, un jour en mode GPS et huit heures en usage intensif.

Pour protéger le tout, Garmin équipe l’écran de Corning Gorilla 3 qui résiste aux rayures. La certification 5 ATM pour sa part vous permet de pratiquer des activités aquatiques jusqu’à 50 mètres de profondeur. Ce modèle reconnait 25 disciplines sportives et vous pouvez établir votre profil avec Garmin Coach. Le suivi de santé, de sommeil et de sport reste aussi pointu. Toutes les informations sont clairement visibles sur l’écran Amoled très lumineux de 416 × 416 pixels de définition.

