Garmin Epix gen 2 : la montre lifestyle repensée dans son look et ses possibilités

En parallèle de la série Fenix 7, Garmin a également dévoilé sa Epix Gen 2 qui veut mêler la précision d'une montre Outdoor au design plus élégant des produits lifestyle. Le tout avec une grosse autonomie pour une montre avec écran Amoled.

Si les montres Fenix 7 s’adressent avant tout aux férus d’activités sportives en extérieur qui recherchent avant tout la précision des données et du suivi, Garmin n’en oublie pas pour autant ceux qui attachent aussi de l’importance au design et à l’aspect montre connectée.

Pour cela, la marque a repensé sa montre Epix dans une seconde génération qui fait presque table rase du passé.

Nouveau look pour une nouvelle vie

La Garmin Epix Gen 2 arrive ainsi avec un design toujours aussi robuste, mais arrondi avec des cornes en métal et un protège-bouton. Oublié le look carré de la montre GPS, elle vient cette fois ressembler aux montres Fenix 7 dont elle reprend aussi quelques fonctions et réflexions sur l’usage pour les activités outdoor.

Le nouvelle Garmin Epix Gen 2 // Source : Garmin Le capteur au dos de la Epix Gen 2 et le protège-bouton pour les fonctions principales // Source : Garmin Les boutons de la Epix Gen 2 // Source : Garmin La Garmin Epix première du nom // Source : Garmin

On a ici un écran désormais Amoled de 1,3 pouce qui profite aussi de la technologie Always-On, le tout dans un boîtier de 47 mm avec un verre en cristal de saphir ultra résistant. La Epix Gen 2 est ainsi légèrement plus fine que la Fenix 6 et ne pèse que 72 g. Elle se pilote via l’interface tactile et les boutons latéraux.

Garmin ne cache pas avoir voulu positionner sa Epix Gen 2 comme un produit mêlant aspect lifestyle et montre connectée sportive. Plusieurs styles de lunette sont ainsi proposés (acier inoxydable ou titane), ainsi que des bracelets en cuir ou silicone.

Une montre connectée pour le quotidien

La montre connectée propose un suivi de votre santé en continu, l’accès à plus de 30 applications sportives depuis le poignet, une cartographie précise grâce à une couverture satellitaire renforcée. Au niveau des capteurs, on trouve les habituels (accéléromètre, altimètre barométrique, boussole, GPS, fréquence cardiaque, cardio poignet Gen 4 etc.). Garmin Pay pour le paiement sans contact et la musique embarquée sont ajoutés.

Vous pouvez également prendre connaissance de votre niveau de stress, du suivi et de la surveillance de votre sommeil, du taux d’oxygénation de votre sang grâce à l’oxymètre de pouls, de votre niveau d’hydratation grâce à la quantité de sueur perdue, ou encore de votre respiration durant votre yoga par exemple. À cela s’ajoute un moniteur d’énergie nommé Body Battery qui cumule toutes ces données pour vous indiquer quand vous êtes au maximum de vos capacités ou que vous avez besoin de repos.

Le sport aussi précis que sur la Fenix 7

Pour parfaire l’aspect activité sportive, des profils sont préchargés pour différents sports (trail, course, cyclisme, ski, golf, surf, escalade…) et des exercices animés en plein effort apparaissent aussi à l’écran. Comme sur les Fenix 7, les entraînements HIIT sont proposés.

La Epix Gen 2 reprend d’ailleurs bon nombre de nouvelles fonctionnalités de la toute nouvelle série Fenix 7 (Race Predictor Trend pour l’estimation de l’allure en fonction de votre forme générale, Suivi sur la trace, temps de course et de marche, PacePro pour adapter votre rythme de course à pied en fonction du dénivelé, Stamina en temps réel pour gérer votre fatigue et vos efforts, etc.).

La nouvelle Epix Gen 2 avec son boîtier en titane et son bracelet en cuir // Source : Garmin La nouvelle Garmin Epix 2 // Source : Garmin

Vous pourrez aussi suivre des indicateurs comme la VO2 Max, l’aide à la récupération, les métriques spécifiques pour le VTT ou le surf, obtenir également des suggestions d’entraînement quotidien selon votre condition physique. Vous pouvez même accéder gratuitement à des programmes d’entraînement adaptatifs avec des conseils de coaches experts selon vos objectifs (Garmin Coach).

Comme sur la Fenix 7, le GPS multibande plus précis est ajouté sur les versions Sapphire tandis que la Epix de base se contente de la bande GNSS. La cartographie multi-continent hors ligne peut également être téléchargée et mise à jour en wifi directement depuis la montre. Elle est en partie préchargée sur la version Sapphire

Du côté de l’autonomie, et malgré un écran tactile Amoled ainsi que de multiples fonctions habituelles d’une montre connectée (suivi d’activité, notifications, GPS, navigation, etc.), on note de grands progrès. La Garmin Epix Gen 2 annonce 16 jours en mode montre et 42 heures en mode GPS pour vos activités extérieures, mais près de cinq jours si vous utilisez en permanence la fonction always-on de l’écran.

Prix et disponibilité de la Garmin Epix Gen 2

La montre connectée Epix Gen est d’ores et déjà disponible sur le site de Garmin au prix de 899,99 euros en version acier. Si vous préférez la version en titane avec technologie Sapphire (noir ou blanc), le tarif grimpe à 999,99 euros. Le modèle titane noir avec technologie Sapphire et bracelet en cuir marron s’affiche à 1099,99 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.