Fenix 7, Fenix 7S, Fenix 7X : Garmin dévoile trois montres sport encore plus précises et autonomes

Une semaine après le CES 2022, Garmin a officialisé ses trois nouvelles montres outdoor haut de gamme ce mardi. Les Fenix 7, 7S et 7X se distinguent notamment par des tailles de boîtier différentes, quelques options et technologies d'écran tactile. Et une autonomie record qui monte jusqu'à 135h en GPS.

Si la Venu 2 Plus a bien été dévoilée lors du CES 2022, Garmin s’est gardé le gros de la surprise pour son propre événement, un webinaire organisé ce mardi en fin de journée : la nouvelle catégorie très haut de gamme maison, les Fenix 7, ainsi qu’une nouvelle Garmin Epix Gen 2 qui fait intégralement peau neuve. Mais c’est surtout la première qui veut venir frapper un grand coup sur le marché des montres connectées sportives.

La nouvelle série Fenix 7 a ainsi voulu optimiser ses fondamentaux (l’utilisation outdoor, les performances et l’activité sportive) et ajouter en parallèle de nouvelles fonctions, ainsi que des technologies innovantes.

Pour cela, trois modèles GPS multisports arrivent, avec les mêmes exigences de robustesse, performance et endurance propres à la gamme Fenix. Similaires sur le fond avec de nombreuses améliorations, les Fenix 7, 7S et 7X proposent des versions esthétiques et fonctionnelles quelque peu différentes pour que chacun y trouve son compte, selon son budget.

Fenix 7 Series : tout revu de fond en comble

Pour se démarquer de la Fenix 6, Garmin a revu sa copie. La Fenix 7 arbore un nouveau design composé de matériaux très haut de gamme. Ce sont d’ailleurs les designs qui vont notamment différencier les trois nouvelles montres sportives, ainsi que le choix du verre tactile.

La Garmin Fenix 7 avec verre Sapphire Solar // Source : Garmin La Garmin Fenix 7 avec verre Sapphire Solar // Source : Garmin

Trois technologies de verre sont proposées : le verre tactile standard Corning Gorilla avec traitement DX ; le Power Glass, qui combine la technologie Solar (recharge à l’énergie solaire) au verre Corning Gorilla et permet une amélioration notable de l’autonomie de la montre jusqu’à 300 % (jusqu’à 37 jours en montre connectée, 135 h en GPS – +30 % -, 161 h en mode éco). Enfin, la technologie Power Sapphire profite d’un verre saphir ultra résistant avec la recharge Solar. Du solide, du solaire et du résistant à tout.

On retrouve sur l’ensemble une nouvelle interface optimisée au niveau de l’ergonomie et des couleurs, qui va mêler utilisation tactile et usage par les cinq boutons latéraux. L’idée est ainsi de proposer une expérience simplifiée, plus rapide et plus intuitive de la navigation dans les menus, quelles que soient les conditions climatiques. Cela s’avérera notamment très utile pour la cartographie.

Les boutons sur la série Fenix 7 sont désormais de trois à gauche… // Source : Garmin Et l’on trouve deux boutons pour piloter la Fenix 7 sur la droite // Source : Garmin

Le tout peut aussi être paramétré depuis l’application Garmin Connect Mobile avant de se synchroniser avec la montre.

Du côté des services, Garmin ajoute le paiement sans contact Garmin Pay, la musique embarquée ou encore une cartographie multi-continent utilisable hors ligne. Il suffit alors de télécharger les cartes pour pouvoir faire vos sorties au grand air sans vous perdre. Et vous pouvez même mettre à jour les cartes en wifi directement depuis la montre. On retrouve évidemment sur les trois montres le suivi d’activité et de santé assez classique.

Des capteurs pour optimiser toutes les situations

La série Fenix 7 s’appuie toujours sur sa multitude de capteurs (altimètre barométrique, compas, accéléromètre, capteur de température) pour enregistrer avec précision votre activité en extérieur et même les dénivelés. Vous pouvez également être prévenus en cas de risques de tempête imminents. On trouve aussi le nouveau capteur cardio au poignet, Garmin Elevate Gen 4, qui fonctionne sous l’eau et mesure la fréquence cardiaque.

À cela s’ajoute une nouvelle génération d’oxymètre de pouls qui va mesurer le taux d’oxygène dans le sang (Pulse Ox 2.0). De quoi peaufiner les résultats de votre récupération ou de votre suivi du sommeil. Un nouveau score (de 0 à 100) va d’ailleurs faire son apparition pour juger de la qualité de votre sommeil. Il tiendra compte de votre âge, rythme cardiaque et niveau de stress.

La santé reste évidemment au cœur des usages avec la possibilité pour les utilisateurs d’enregistrer désormais leurs données par l’intermédiaire d’une activité spécifique de deux minutes et de constituer ainsi un profil spécifique (HR, HRV, Pulse OX, respiration, stress). Le résultat est proposé aussi sous forme de PDF pour être partagé éventuellement avec un professionnel de santé.

Si vous faites le choix de la version Sapphire Solar, vous pourrez aussi bénéficier d’un nouveau GPS multi-bandes pour une localisation du GPS plus pointue (3 bandes proposées). Votre position est recalculée en permanence sur de multiples fréquences réseau GNSS et GPS pour éliminer plus efficacement les mauvaises données. Cela se montrera particulièrement utile dans les environnements très escarpés (canyons, montagnes) ou en ville, là où les fréquences peuvent se polluer entre elles.

Le bon compromis et le design au choix

La Fenix 7, tout comme la Fenix 7X, arbore un boîtier rond avec les vis de la lunette positionnées sur les cornes du boîtier. Cela a le mérite de donner une allure très classe à l’ensemble et de renforcer la fixation du bracelet.

La lunette est désormais plus fine (2 mm). Sur les versions Sapphire Solar, cela laisse plus de place aux capteurs solaires tout autour de la lunette sans pénaliser la taille d’écran qui reste inchangée. La recharge par énergie solaire sera ainsi maximisée. Le boîtier de la Fenix 7/7X est légèrement plus fin que celui de la précédente mouture. Plusieurs styles sont d’ailleurs proposés, avec des boîtiers en acier ou en titane.

La fonction Stamina de gestion de l’endurance sur les Fenix 7. En rouge, votre réserve actuelle. En noir, l’estimation de votre potentiel et la distance que vous pourriez encore parcourir // Source : Garmin La Garmin Fenix 7 avec verre Sapphire Solar // Source : Garmin

La Fenix 7 arbore un boîtier de 47 mm (écran 1,3 pouce – 260 x 260 pixels) en fibres renforcées pour répondre aux normes les plus exigeantes en matière de conditions extérieures (altitude, pluie, humidité, gel/dégel, chute, basse pression…). De plus, la Fenix 7 comme ses comparses propose une résistance jusqu’à 100 m (10 ATM pour les activités nautiques).

Malgré son nom, la Fenix 7S n’est pas une version low cost de la Fenix 7. Son design est légèrement différent, plus simplifié et basique (boîtier de 42 mm, écran de 1,2 pouce 240 x 240 pixels). Mais les fonctions sont les mêmes que sur les autres modèles. La Fenix 7S est également disponible en acier ou titane (Solar et Sapphire Solar).

La Garmin Fenix 7S // Source : Garmin La Garmin Fenix 7S // Source : Garmin

À noter que les versions acier comptent 16 Go de stockage interne quand les modèles Titane montent à 32 Go et comprendront notamment des cartes multi-continent, une partie des 42 000 parcours de golf ou encore des cartes skiView des pistes déjà préchargées.

Fenix 7X : le très haut de gamme solaire

Fer de lance de la gamme, la Fenix 7X est désormais le modèle ultra premium de la série, proposé uniquement en mode acier ou Titane avec recharge Solar ou Sapphire Solar. La montre se démarque notamment par la taille de son boîtier qui passe à 51 mm (écran de 1,4 pouce en 280 x 280 pixels). La Fenix 7X voit ainsi son autonomie grimper à 83 heures en utilisation multi-bandes GPS et 37 jours en version montre connectée classique.

La Garmin Fenix 7X en version Titane Sapphire Solar qui fait aussi lampe torche // Source : Garmin Source : Garmin Source : Garmin

Elle est la seule à s’offrir une petite spécificité : la lampe torche LED. Cet éclairage ne s’apparente pas juste à un gadget pour retrouver ses clés. Pour les adeptes de la course à pied notamment à la nuit tombée, elle va permettre d’éclairer devant soi (en blanc), mais aussi derrière soi (en rouge), en fonction du mouvement de votre poignet.

Voir et être vu sur la route ou en forêt, une bonne idée notamment s’il vous arrive un accident. L’intensité est réglable et il suffit de tapoter deux fois sur l’écran pour lancer la lampe. Elle dispose aussi d’un mode SOS en cas de problème. Un mode tromboscopique se cale sur la cadence de votre foulée.

Le sport encore plus à l’honneur

Difficile de penser que Garmin pouvait aller encore plus loin dans le suivi de votre activité sportive et de votre récupération. Et pourtant, fidèle à sa réputation, la série Fenix se renforce un peu plus. Plus de 1400 exercices personnalisables sont proposés et s’afficheront directement à l’écran, avec les groupes de muscles sollicités durant l’activité. Des entraînements HIIT (AMRAP, EMOM, Tabata…) sont également disponibles avec des conseils à suivre durant la session pour mieux définir les tours à effectuer et les intervalles travail-repos.

De nouvelles activités de glisse viennent également s’ajouter comme le kitesurf, le windsurf ou le surf, avec un suivi des activités poussé (nombre de vagues prises, la plus longue, la vitesse, temps de surf, manœuvres réalisées, etc.).

Une nouvelle fonction arrive également : Race Predictor Trend. Sur un graphique, vous allez pouvoir suivre les prédictions de temps de course sur le long terme et voir l’évolution de vos capacités et performances. Cela s’ajoute à la nouvelle fonction Stamina qui juge de votre niveau d’endurance en temps réel (savoir si vous êtes parti trop vite ou non, combien de temps vous pourrez encore tenir à cette vitesse-là…). Une façon d’avoir une estimation de vos capacités à l’instant T et des prévisions pour la fin du parcours afin de mieux gérer votre effort physique. La Fenix 7 est d’ailleurs désormais capable de détecter automatiquement si l’utilisateur marche ou court, et à quel moment.

Toutes les données spécifiques à une activité sont à présent accessibles sur l’écran de la montre avec un maximum d’informations et de couleurs pour être encore plus simples à comprendre. Cela inclut aussi la fonction « Sur l’itinéraire » (Up Ahead) qui rassemble à l’écran les éléments clés du parcours en cours (zones de ravitaillement, stations de restauration, points d’intérêt, etc.) depuis les informations renseignées sur l’application.

Prix et disponibilités de la Garmin Fenix 7 Series

Ce sont finalement les options de boîtier et de style qui font la différence entre les trois modèles (verre standard, verre tactile Solar Power Glass, verre Sapphire Solar avec PowerGlass).

Les Garmin Fenix 7S (argent avec bracelet gris ou blanc) et Fenix 7 (argent avec bracelet gris) sont disponibles dès à présent en version acier avec verre standard à 699,99 euros sur le site de Garmin. En version Solar, comptez 799,99 euros (cadran argent/bracelet noir ou or rose/bracelet sable pour la Fenix 7S, boîtier gris/bracelet noir pour la Fenix 7). Les versions Titane avec Sapphire Solar Power Glass sont annoncées à 899,99 euros (gris carbone, or léger, bronze avec bracelet noir, sable ou gris taupe pour la Fenix 7S ; gris carbone, bleu cobalt, noir avec bracelet noir ou blanc pour la Fenix 7).

La Fenix 7X est proposée uniquement en mode Solar Power Glass, en version acier (gris avec bracelet noir) à 899,99 euros. En version Sapphire Solar Power Glass et boîtier acier (gris bracelet noir) ou titane (gris carbone bracelet noir ou bleu cobalt bracelet blanc), le tarif grimpe à 999,99 euros.

Une version horlogerie de la Fenix 7X sera également proposée avec écran Sapphire Solar avec deux bracelets cuir et silicone (1099,99 euros) ou titane et silicone (1199,99 euros).

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.