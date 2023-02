Vivomove Trend : Garmin lance une montre à aiguilles élégante pour suivre votre activité

Garmin a dévoilé sa Vivomove Trend, une élégante montre connectée dotée d'un écran tactile... mais également de vraies aiguilles mécaniques.

En plus de ses gammes pour la course à pied Forerunner, pour le fitness Venu ou pour le trail Epix, Garmin propose également des montres connectées un peu plus élégantes, avec sa gamme Garmin Vivomove. Sur ce segment, le constructeur de montres hyper sportives propose d’ailleurs des modèles plus esthétiques grâce à un système de véritables aiguilles.

Garmin vient d’ailleurs de dévoiler sa nouvelle montre hybride, la Garmin Vivomove Trend. Dévoilée ce mercredi, il s’agit d’une montre connectée dotée de véritables aiguilles physiques en plus d’un écran tactile LCD monochrome grâce au verre tactile intégré par-dessus le cadran. L’écran occupe en fait une large surface du cadran avec une définition de 346 x 254 pixels. Il va vous permettre d’afficher non seulement les notifications de messages reçus, mais également afficher quelques données de santé comme la fréquence cardiaque, le nombre de pas parcourus, ou le suivi de la respiration.

Un suivi d’activité complet… mais sans GPS intégré

Concernant les données de santé justement, la Garmin Vivomove Trend est capable de mesurer la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène dans le sang, la fréquence respiratoire, le nombre de pas ou le score de sommeil. Elle peut également accompagner les entraînements sur 14 sports différents avec estimation de la VO2Max et de l’âge fitness. En revanche, contrairement aux montres running de la marque, la Vivomove Trend n’est pas dotée de puce GPS. Il vous faudra donc nécessairement passer par le suivi GPS de votre smartphone durant vos entraînements.

Parmi les autres fonctions proposées, citons le paiement sans contact via NFC avec Garmin Pay, l’autonomie annoncée jusqu’à 5 jours en mode connecté ou la charge sans fil via le protocole de charge par induction Qi.

La Garmin Vivomove Trend est disponible depuis ce mercredi 1er février au prix de 329,99 euros. Quatre coloris sont proposés : noir, blanc et rose, blanc et doté ou blanc et gris.

