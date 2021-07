Pour les JO de Tokyo, Google lance un Doodle façon RPG

Les Jeux olympiques ont débuté à Tokyo, mais Google n'est pas en reste. La firme a déployé un Doodle spécialement dédié à l'événement sous la forme d'un mini-jeu sportif avec plusieurs disciplines au programme et un héros sorti tout droit d'un jeu de rôle.

Avez-vous la forme olympique ? Il vaut mieux pour se frotter au nouveau Doodle lancé par Google. À l’occasion des Jeux olympiques qui ont débuté à Tokyo vendredi, le géant de la recherche a déployé ses jeux Doodle de l’île des Champions. Et cela devrait durer au-delà de la quinzaine olympique.

Contrairement aux traditionnels Doodles de Google, il ne s’agit pas là d’un simple bandeau interactif sur la page d’accueil du moteur de recherche pour honorer une personnalité ou un . Il renvoie vers un mini-site ludique rempli de petits jeux divers, sous la forme globale d’un RPG en 16-bit.

Des mini-jeux sportifs par équipes

Sur cette île un peu particulière, Lucky, un héros chat et athlète, explore les lieux et se frotte aux sept mini-jeux sportifs proposés, aux dizaines de quêtes secondaires et autres défis rencontrés. Elle doit récupérer sept parchemins sacrés.

Chaque jour devrait proposer ses défis. Il suffit de rejoindre l’une des quatre équipes (bleue, verte, rouge, jaune) pour faire gonfler son score mondial en affrontant ses adversaires au sport du jour (natation, tir à l’arc, rugby, escalade…).

Le jeu a été conçu en partenariat avec Studio 4°C, un studio d’animation tokyoïte.