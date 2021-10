Snapchat : devenir un influenceur sera plus facile avec un Google Pixel 6

Google a annoncé plusieurs fonctions exclusives à Snapchat pour ses Pixel 6 et le réglage potentiel d'un vieux problème.

S’il y a bien un sujet sur lequel Android a accumulé un retard certain face à iOS, c’est sur la gestion des applications tierces qui souhaitent tirer parti de l’appareil photo. Alors que les iPhone permettent généralement aux autres applications de tirer profit de l’ensemble des fonctions de l’application photo de base, ce n’est pas le cas sur la majorité des smartphones Android.

Face à cette différence de choix, iOS représente un argument de poids pour les amateurs de réseaux sociaux basés sur l’image comme Snapchat, TikTok ou Instagram. De son côté, Samsung a même dû travailler d’arrache-pied avec Instagram pour permettre par exemple la gestion des stories directement sur l’application photo de base. De son côté, Google a annoncé quelques nouveautés ce mardi, cette fois en collaboration avec Snapchat. À l’occasion de la présentation des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, la firme a dévoilé les nouveautés liées à la photo, et notamment au traitement d’images, pour ses deux nouveaux téléphones.

Alors que les nouveautés photo et le traitement d’images sont généralement liées à l’application photo — ou, dans le cas de Google, à l’application Google Photos — Google a annoncé cette fois un partenariat avec Snapchat.

« Nous nous associons avec Google sur une fonction du Pixel 6 baptisée « Quick Tap to Snap » », a indiqué Evan Spiegel, le patron de Snapchat. Concrètement, l’application Snapchat sera accessible rapidement directement depuis les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, simplement en tapant deux fois au dos du smartphone. Outre cet accès rapide à la caméra de Snapchat, le réseau social pourra également profiter de nouveaux filtres en réalité augmentée développée en coopération avec Google. « Nous allons apporter d’autres fonctions clés des Pixel, comme la traduction instantanée, directement dans la fonction de discussion de Snapchat », a également annoncé Evan Spiegel.

Un partenariat avec Snapchat qui pourrait aller encore plus loin

Mais il semble que le partenariat entre Google et le Snapchat ne s’arrête pas là. En préambule de l’intervention d’Evan Spiegel, Brian Rakowski, responsable produit chez Google, a également laissé entendre que cette coopération irait plus loin : « Certaines de ces nouvelles capacités de l’appareil photo et améliorations de la qualité d’image peuvent être reprises par n’importe quelle application qui utilise l’appareil photo ». Il se pourrait donc que Snapchat puisse également accéder au processus de traitement de l’image, au même titre que l’application Google Camera, afin de proposer un traitement complet des photos et vidéos — y compris la gestion du HDR par exemple — et non pas l’image brute telle que prise par le capteur photo comme c’était le cas jusqu’à présent.

Il faudra cependant patienter pour avoir plus de détails sur cette gestion de l’ISP sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro par les applications tierces. La phrase de Brian Rakowski suggère également que Snapchat ne sera pas le seul développeur à en profiter.