D’après les trouvailles de 9to5Google, la fonction « Bien être numérique » devrait bientôt avoir droit à un widget tout beau tout neuf qui permettrait alors de mieux se rendre compte du temps passé sur son téléphone.

Depuis octobre 2019, Google a imposé la mise en place native de la fonction « Bien être numérique » sur tous les téléphones Android. Disponible dans les paramètres, elle permet de consulter le temps passé sur son téléphone au cours d’une journée et par application les plus fréquentées, de voir le nombre de déverrouillages effectués et la quantité de notifications reçues.

Pour compléter ces éléments purement informatifs, la firme de Mountain View a ajouté quelques petites fonctionnalités censées réduire l’usage de votre appareil. Le mode « Sans distraction », par exemple, met en pause l’envoi de notifications de certaines applications préalablement choisies.

Un widget avec plusieurs formats

Si « Bien être numérique » a le mérite d’exister, son emplacement dans les paramètres ne favorise pas vraiment son usage. Il faut en effet effectuer plusieurs actions pour y accéder et profiter de ses avantages. C’est pourquoi Google veut vous simplifier la tâche avec un widget tout beau tout neuf qu’il est en train de développer.

Source : 9to5Google Source : 9to5Google Source : 9to5Google Source : 9to5Google

9to5Google est allé fouillé dans une nouvelle bêta de l’application et est parvenu à activer manuellement le fameux widget, pour nous donner une première idée de ce à quoi il ressemblera. Premièrement, plusieurs configurations de taille devraient être disponibles : par exemple, le 2×1 n’afficherait que votre temps d’utilisation.

Pour tous les téléphones Android

Les formats plus grands vont plus loin et indiquent le temps passé sur vos applications les plus utilisées. Cela peut vous donner une idée de votre consommation depuis le début de la journée, et pourquoi pas provoquer une petite prise de conscience vis-à-vis de votre usage quotidien.

Le widget « Bien être numérique » semble enfin parfaitement épouser Android 12 et son mode « Monnet », qui adapte les couleurs du système selon la teinte dominante de votre fond d’écran. Le thème sombre et clair sont également pris en charge. Et selon 9to5Google, tous les téléphones Android devraient y avoir droit, et non pas la gamme Pixel uniquement.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.