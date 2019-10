Depuis début septembre, tous les smartphones lancés ou mis à jour vers Android 9 ou 10 doivent désormais intégrer une fonction de « bien-être numérique » développée par le constructeur ou directement par Google.

Aujourd’hui, de nombreux constructeurs proposent un service de « bien-être numérique » sur leurs smartphones Android. Il peut s’agir de celle développée par Google ou d’une application maison. Dans tous les cas, ces applications ont l’intérêt de visualiser le temps passé sur son smartphone et sur telle ou telle application — et de limiter ce temps d’écran si besoin. Jusqu’à présent, cette fonctionnalité était cependant facultative, mais Google a annoncé qu’elle serait désormais obligatoire.

En effet, le site 9to5Google rapporte une partie des nouvelles conditions de certification des appareils Android dotés des services mobiles Google. Parmi ces nouvelles règles, on peut citer l’interdiction des constructeurs de limiter la charge rapide, la version Android 10 obligatoire à partir de février 2020, mais aussi un service de bien-être numérique. En effet, depuis le 3 septembre dernier, tous les smartphones lancés ou mis à jour vers Android 9 Pie ou Android 10 doivent désormais intégrer un service de ce type.

Bien-être numérique Télécharger gratuitement Avec l'application Bien-être numérique, Google veut s'assurer que vous ne passez pas trop de temps sur votre smartphone. Dans cette optique,... 3 raisons de télécharger cette application Permet d'être moins accroc à son smartphone

Un suivi efficace du temps passé sur le smartphone

Une interface simple à prendre en main

Des options données pour les constructeurs

Google laisse néanmoins le choix aux constructeurs quant au service adopté. Il peut aussi bien s’agir d’une fonction développée en interne par le fabricant — comme le font Huawei ou OnePlus par exemple — ou directement de l’application Bien-Être Numérique de Google, ajoutée au système. Toutefois, trois conditions doivent être remplies pour que le service soit valable : il doit afficher le temps total passé sur l’écran, le nombre de déverrouillages de l’appareil et le nombre de notifications reçues. En plus de ces trois données, 9to5Google précise que le service doit pouvoir distinguer le temps passé sur chaque application et proposer une limitation du temps passé sur chacune d’entre elles.

Trois fonctions sont néanmoins facultatives pour les constructeurs : il s’agit de la limitation du temps passé sur certains sites, des objectifs de temps d’écran et du mode focus, ou concentration.