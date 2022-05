Google veut vous renseigner plus rapidement avec Scene Exploration et Multisearch

Google a annoncé beaucoup de hardware pour sa Google I/O 2022, mais la marque a bien sûr fait comme à son habitude de la place pour des annonces software intéressantes, comme ici pour deux nouvelles fonctionnalités à venir : Scene Exploration et Multisearch.

Aux côtés des nombreuses annonces de produits de la Google I/O cette année, Google a aussi annoncé des nouveautés logicielles, dont l’une d’entre elles vous permettrait bientôt de pouvoir identifier des produits et d’obtenir des informations en temps réel depuis votre appareil photo.

Des capacités de reconnaissance dopées à l’IA

Google améliore encore les capacités de sa Google Lens et vous offrira bientôt la possibilité unique d’obtenir des informations en temps réel sur les produits de votre environnement. Par exemple, si vous allez au supermarché, vous n’aurez qu’à activer votre caméra pour voir s’afficher des renseignements utiles sur un produit que Lens reconnaitra. Dans un rayon de magasin, si vous cherchez un produit avec des caractéristiques spécifiques, Google Lens pourra scanner les produits sur les étagères et automatiquement vous montrer les informations que vous aurez demandées, comme la note des produits (à la Yuka) et leur type.

L’exemple montré par Google était le rayon chocolat d’un magasin où la caméra du smartphone pouvait reconnaitre les produits et donner en temps réel leurs notes et le type de chocolat, tout en offrant des options de tri pour identifier lesquels étaient sans noix (un allergène courant) par exemple.

Une nouvelle façon de trouver ce que l’on cherche

De nouvelles améliorations du côté de la recherche sont aussi apparues avec la fonctionnalité Multisearch. Cette nouveauté permettra d’effectuer une recherche à partir d’une image en y ajoutant des détails spécifiques, ce qui devrait être bien plus pertinent qu’une recherche d’image classique. Par exemple, s’il vous faut une pièce spécifique pour réparer votre évier, une photo accompagnée des termes « tuyau de remplacement » et « près de moi » pour affiner votre recherche vous donnera accès à des magasins à proximité qui vendent ce dont vous avez besoin.

Google a juste annoncé une disponibilité « future » pour la fonctionnalité Scene Exploration tandis que la fonction Multisearch a été promise plus tard cette année. Elle devrait être disponible en anglais dans un premier temps, d’autres langues n’ayant pas encore été mentionnées.

