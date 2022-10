Gboard : enfin un clavier agréable sur tablette

Gboard, le clavier de Google, se dote d'une nouvelle interface en bêta pour les tablettes. Il devient ainsi bien plus adapté aux grands écrans.

Si vous êtes à la recherche de la meilleure tablette pour vos usages et que vous souhaitez une machine sous Android, vous avez une pléthore de choix qui s’offre à vous. Hélas, si ce genre d’appareils a son lot d’avantages, la question du clavier a toujours été épineuse. Le plus populaire d’entre eux, Google Gboard, se met enfin à jour pour s’afficher de manière plus adaptée.

Un clavier mieux pensé pour les tablettes

Comme l’a remarqué 9to5Google, la dernière bêta de Gboard — dans sa version 12.3 — propose une disposition bien plus adaptée aux tablettes Android. Jusqu’à présent, cette application, comme beaucoup d’autres, avait toujours été pensée presque exclusivement pour un affichage sur smartphones.

Ancienne interface Nouvelle interface

Ainsi, dans cette nouvelle version, Gboard sur tablette ne se contente plus de s’étirer bêtement pour occuper toute la largeur de l’écran. L’affichage est plus intelligent et le clavier est ainsi plus haut désormais et les touches plus grandes. Ces dernières adoptent d’ailleurs un format plus carré et plus facile à utiliser que lorsqu’elles étaient en rectangle. Le média spécialisé prévient toutefois qu’avec une utilisation de la tablette en format portrait, Gboard reste étroit.

Nouvelle disposition des touches

Ce n’est pas tout. Les boutons de tabulation et de verrouillage des majuscules se glissent à gauche sur les deux rangées du haut tandis que la touche Shift de gauche se permet de prendre plus d’espace en largeur. À droite, la touche Recherche symbolisait par une loupe prend la forme d’une pilule qui évoque un style Material You.

Source : 9to5Google Source : 9to5Google

Toujours à droite, on peut aussi voir que le coin inférieur héberge un bouton pour cacher le clavier Gboard. Immédiatement sur sa gauche, on trouve des flèches droite et gauche qui seront d’une précieuse aide pour positionner avec précision le curseur dans un texte. Le bouton Émoji déménage sur la gauche de la barre Espace tandis que le point et la virgule montent d’un cran pour occuper l’avant-dernière rangée.

Gboard : clavier Google Télécharger Gboard : clavier Google gratuitement APK

Notez que cette disposition concerne un clavier Gboard en qwerty. En azerty, pour la France, il est possible que certaines touches ne soient pas exactement au même endroit, au-delà évidemment de l’ordre des lettres qui diffère. Il ne reste plus qu’à croiser les doigts pour que ces transformations arrivent rapidement sur la version stable de l’application clavier.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.