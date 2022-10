Le Google Pixel 7 Pro est (presque) top 1 en photo selon DXOMARK

Alors qu'il coûte plusieurs centaines d'euros de moins que les smartphones les plus premium, le Google Pixel 7 Pro grille la priorité à tout le monde et s'installe à la première place des smartphones en photo et vidéo.

Il y a peu, l’iPhone 14 Pro s’attribuait la prestigieuse place de deuxième du classement photo et vidéo de DXOMARK, entreprise spécialisée dans le test scientifique des smartphones. Tout en haut continuait de trôner le Honor Magic 4 Ultimate. Jusqu’à aujourd’hui. Désormais, il doit partager son trône avec le fraichement sorti Google Pixel 7 Pro.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

DXOMARK teste divers critères et attribue une note générale à la qualité photo et vidéo. Le Pixel 7 Pro a obtenu 147 points, un petit point devant l’iPhone 14 Pro qui avait obtenu 146. C’est un bond énorme par rapport au Pixel 6 Pro qui avait plafonné à 134 et qui glisse aujourd’hui à la 12e place. Rappelons également que le Honor Magic 4 Ultimate n’est jamais sorti par chez nous, ce qui veut dire que sur le marché français, le Pixel 7 Pro est virtuellement le meilleur à leurs yeux.

Pour arriver à cette note, DXO combine plusieurs sous-notes. Précisons qu’il brille surtout en photo et vidéo, où il obtient respectivement 148 points et 143. Le meilleur téléphone en photo uniquement reste donc le Honor Magic 4 Ultimate avec 150 points. En vidéo, c’est l’iPhone qui obtient 149 points. Mais si on combine photo et vidéo, DXO a jugé que le Pixel 7 Pro était plus équilibré.

L’ami de la famille

Le Pixel 7 Pro est surtout récompensé par sa « prestation très équilibrée, une expérience améliorée notamment sur la qualité globale du zoom ainsi qu’en vidéo ».

Par ailleurs, DXO a récemment introduit une nouvelle catégorie appelée « Famille et amis / Portraits ». Celle-ci mesure la « qualité de l’appareil lors de la capture de photos ou de vidéos pendant des moments en famille ou entre amis » ou encore avec des « animaux domestiques ».

Dans cette nouvelle catégorie, le Pixel 7 Pro remporte le meilleur score, un point devant l’iPhone 14 Pro. Il y parvient grâce à « une bonne préservation des contrastes, un rendu naturel des teintes

de peau, une exposition adaptée ainsi qu’une excellente gestion du flou de mouvement ». Il en va de même pour les vidéos, « y compris dans des conditions difficiles ».

Des résultats « impressionnants » sur les teintes de peau

Sur les teintes de peau plus précisément, DXO salue des « résultats impressionnants », une « balance des blancs précise et de beaux contrastes dans toutes les conditions lumineuses, y compris dans les scènes difficiles à fort contraste ». L’autofocus est aussi salué, que ce soit en photo ou en vidéo.

Le zoom de cette dernière génération a, semble-t-il, été grandement amélioré. DXO écrit : « Le téléobjectif dispose désormais d’une focale plus longue, ce qui permet d’améliorer la qualité d’image pour les prises de vue longue distance. L’utilisation de la fusion d’images améliore quant à elle la qualité des images à moyenne distance. »

Les seuls points d’achoppements aux yeux de DXOMARK sont à trouver dans les vidéos en basse lumière où il a encore quelques progrès à faire pour éviter la sous-exposition et le bruit.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.