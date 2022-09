iPhone 14 Pro : il n’est pas loin d’être le meilleur en photo selon DXOMARK

L'iPhone 14 Pro s'arroge la deuxième place du classement photo de DXOMARK. Une belle percée qui lui permet de passer devant le P50 Pro de Huawei.

Les iPhone 13 Pro étaient des références en photo, y compris aux yeux de DxoMark et de leur protocole de test très scientifique. Les iPhone 14 Pro ont réussi à grappiller encore quelques points, se plaçant deuxième meilleur téléphone, toutes catégories confondues, pour ce qui est de la qualité photo. Le meilleur smartphone reste le Honor Magic 4 Ultimate, mais l’iPhone 14 Pro le talonne d’un tout petit point avec 146 contre 147.

Pour rappel, l’iPhone 13 Pro, désormais quatrième du classement ex aequo avec le Xiaomi Mi 11 Ultra, avait reçu 141 points. Le Huawei P50 Pro, lui, passe donc troisième avec 143 points. On le comprend, tous ces téléphones sont bien sûr dans un mouchoir de poche. Mais au petit jeu de qui se retrouve sur le podium, c’est l’iPhone 14 Pro qui tire son épingle du jeu.

Le meilleur dans trois catégories

La note générale attribuée par DxoMark est un condensé de plusieurs sous-notes. Dans trois d’entre elles, le téléphone d’Apple obtient le meilleur score : le bokeh, c’est-à-dire le mode portrait, avec en plus un plus grand niveau de détail sur les visages ainsi que sur l’arrière-plan, qui apparaît plus réaliste, explique DXO.

L’iPhone 14 Pro emporte également la couronne sur la prévisualisation. Entendons par là que la différence entre ce qui est affiché à l’écran au moment où on appuie sur le déclencheur et le résultat final est minime. Le téléphone l’emporte pareillement en vidéo, ce qui est n’est pas très étonnant. Les iPhone sont depuis longtemps considérés comme bien en avance sur ce point précis. Il brille particulièrement grâce à une « excellente stabilisation », de « très bonnes transitions entre un environnement sombre et lumineux », un « très bon autofocus » et un « excellent suivi des visages ».

Bon timing, mais des progrès à faire à l’intérieur

Arrêtons-nous encore sur deux points intéressants et salués par DxoMark, qui justifient sa très bonne note : les photos en basse luminosité et la rapidité d’exécution. Comme l’écrivent les testeurs de Boulogne-Billancourt, il n’y a virtuellement presque pas de différence entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et le moment où la photo est prise. Le timing étant un élément primordial pour réussir une bonne photo, c’est effectivement un bel avantage. En photo de nuit, l’appareil s’en sort aussi très bien puisqu’il obtient un score de 113, à seulement deux points du meilleur score.

Selon DXO toujours, il ne reste plus beaucoup de points à améliorer pour Apple. Seules les photos prises à l’intérieur pêchent un peu, du fait d’un grain un peu trop prononcé et d’une perte de détails. Ajoutons que Huawei n’a pas encore dévoilé de P60 Pro pour cette année, le 14 Pro passe donc devant un adversaire vieux d’une année.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.