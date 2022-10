Google veut vous aider à facilement personnaliser l’un de ses widgets phares

La version 13.40 de l’application Google – en bêta – permet de personnaliser son widget en un petit clic et de manière très simple, d’après les trouvailles de 9to5Google.

Les widgets existent depuis déjà plusieurs années sur Android, avant qu’Apple ne viennent sublimer leur intégration sur iOS 14 en 2020. Depuis, de nombreux efforts en la matière ont été faits sur nos interfaces logicielles. De son côté, Google souhaite toujours plus peaufiner l’expérience avec une petite nouveauté en cours de développement.

Le média 9to5Google a en effet déniché une nouvelle fonctionnalité dans la bêta de l’application Google, la version 13.40. L’idée est simple : dans l’idée, vous pourriez avoir une marge de manœuvre pour customiser la barre de recherche Google intégrée en mode widget. Pour ce faire, un petit clic suffit.

Couleur, transparence et forme

Selon 9to5Google, il n’y aura en effet qu’à rester appuyer sur le widget en question pour voir apparaître un bouton « Modifier ». En cliquant dessus, plusieurs options de personnalisation s’afficheront sur la partie inférieure de votre interface : il est par exemple possible de changer le coloris du logo Google.

Aussi, jouer avec les coins du widget (arrondis, plus rectangulaires) ferait partie des possibilités. La couleur de fonds du widget pourrait également être modifiée, tout comme sa transparence via un système de curseur. Bref, l’idée est de configurer ce widget à son image ou de sorte à apporter encore plus d’harmonie à son système.

Pour valider le tout, il suffirait ensuite de cliquer sur le bouton « Valider » situé en haut à droite. En cas de doute, un onglet « Réinitialisation » serait également de la partie. Pour le moment, cette nouveauté n’est disponible qu’en bêta. On ne sait pas si Google souhaite la réserver, ou pas, à ces téléphones Pixel uniquement, même si aucune raison ne le laisse le penser.

