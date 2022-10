Google Messages se bouge enfin pour vous séduire plus qu’iMessage et les iPhone

Google Messages se relooke et fait le plein de nouveautés. L'application de messagerie instantanée de Google devient de plus en plus moderne.

Google a annoncé une poignée de nouvelles fonctionnalités très attendues pour son application de messagerie instantanée, Google Messages. Pour l’occasion, la firme de Moutain View a mis à jour l’icône de son application, visible ci-dessous.

Sur notre Pixel 7, le changement n’est pas encore visible. En revanche, sur le Play Store, la transition a déjà été amorcée.

Ce changement s’inscrit dans une refonte du visuel des applications de communication de base de Google. Les applications Contacts et Téléphone vont aussi changer dans les semaines à venir.

Google Messages se« iMessagise »

Au-delà de ce changement esthétique, Google Messages s’apprête à ajouter une foultitude de fonctionnalités attendues depuis bien longtemps. En effet, les utilisateurs d’iMessage sur iPhone en connaissent déjà certaines et Google s’en inspire. Il va bientôt être possible de rajouter des réactions par émoji aux SMS et MMS, ajouter un message en favori, répondre à un message ciblé sans interrompre le flux de la conversation ou encore se paramétrer un rappel pour ne pas oublier de répondre à un message important.

Également, si vous appréciez partager des liens de vidéos YouTube entre amis, ceux-ci devraient s’afficher en prévisualisation. Mieux encore, vous pourrez regarder la vidéo directement dans Google Messages, tout en continuant à discuter. En revanche, petit bémol, vous serez obligés de passer par les pubs même si vous avez YouTube Premium. L’année prochaine, il sera peut-être possible d’ajouter un compte premium à Google Messages pour s’éviter ce désagrément.

