YouTube arrête de forcer avec son offre Premium et conserve la 4K gratuite pour tous

Depuis quelques semaines, YouTube avait rendu « payante » la 4K sur sa plateforme, puisque cette définition nécessitait d'avoir un abonnement YouTube Premium. Une expérimentation que le service de vidéos en ligne stoppe. YouTube redonne cette fonction à tous ses utilisateurs.

En début de mois, plusieurs internautes avaient remarqué que Google réservait la définition 2160p 4K UHD sur YouTube pour ses abonnés YouTube Premium. Un avantage en plus pour la formule payante de la plateforme, mais aussi une fonctionnalité retirée pour les utilisateurs du service qui ne déboursent pas d’argent (bien qu’ils consultent les publicités diffusées). YouTube a annoncé mettre fin à cette expérimentation ; il n’est plus obligatoire d’avoir un abonnement YouTube Premium pour regarder des vidéos en 4K.

Sur Twitter, un internaute a interpellé il y a quelques jours YouTube en disant « Et si vous ne forciez pas votre abonnement premium pour regarder du contenu en 4K ? ». Plus qu’une interpellation, c’est surtout un troll qui vient troubler YouTube dans sa communication sur le réseau social. Mais cela n’a pas empêché un compte officiel de YouTube de répondre :

Bien que YouTube n’ait pas officiellement déclaré ce passage à la 4K payante, la plateforme testait bel et bien cet avantage supplémentaire pour ses abonnés payants. Diffuser des vidéos de façon massive sur Internet coûte cher en serveurs et en bande passante, ce qui fait que YouTube peine à se rentabiliser.

we've fully turned off this experiment. viewers should now be able to access 4K quality resolutions without Premium membership. we're here if you have other q's

— TeamYouTube (@TeamYouTube) October 17, 2022