YouTube pourrait se lâcher sur les « Bumper Ads », ces pubs que vous ne pouvez pas passer

La gronde commence à se faire sentir sur Reddit alors que YouTube forcerait un peu trop sur l’ajout de publicités impossible à passer. Certains utilisateurs rapportent en avoir compté jusqu’à dix d’affilée avant d’avoir accès à leur vidéo.

YouTube semble renchérir sur la publicité, sans grande pitié pour l’expérience utilisateur. Abondantes pour assurer à la fois la bonne santé financière de la plateforme et celle de ses créateurs de contenus, les annonces se feraient de plus en plus présentes sur YouTube… quitte à agacer par leur nombre et leur récurrence.

Sur Reddit, de nombreux utilisateurs de la version gratuite du service rapportent que YouTube commence à avoir la main sérieusement lourde, avec l’ajout en grands volumes de publicités impossibles à passer. Certains internautes rapportent ainsi avoir été contraints de regarder 5 à 10 de ces publicités d’affilée avant de pouvoir, enfin, accéder à leur vidéo. Il semble par ailleurs que YouTube augmente aussi la durée de ces spots publicitaires, pourtant censés être diffusés exclusivement en formats courts.

Si tous les utilisateurs ne semblent pas être touchés de la même façon par cette recrudescence de publicités, SamMobile souligne pourtant que le nombre de plaignants sur Reddit a tendance à monter en flèche. Bien qu’impossible à passer, ces annonces petit format ne sont pas censées durer plus de 6 secondes d’après YouTube. Reste à savoir si cela les rend nécessairement plus digestes lorsqu’elles s’invitent en nombre dans l’expérience utilisateur.

Si l’on en croit les retours émanant de Reddit, ce n’est pas le cas. Pourtant, il paraît peu probable que YouTube change de stratégie. Non seulement ces publicités sont précieuses d’un point de vue économique, mais elles encouragent également l’utilisateur à passer sur un abonnement YouTube Premium — seul moyen d’en être débarrassé.

hmm…this may happen with a certain type of ad format called bumper ads, since they're only up to 6 seconds long. if you'd like, you can send feedback directly from YouTube via the send feedback tool

— TeamYouTube (@TeamYouTube) September 7, 2022