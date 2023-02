Faire payer pour du 1080p : Google teste un mode qualité réservé à YouTube Premium

Google propose de tester un mode 1080p sur YouTube avec une meilleure qualité d'image. Ce mode est réservé aux abonnés à YouTube Premium.

En ajoutant toujours plus de publicités à son service de vidéo YouTube, Google essai clairement de pousser les utilisateurs vers l’abonnement YouTube Premium. La firme ajoute régulièrement d’autres avantages pour les abonnés au service.

Comme plusieurs internautes l’ont repéré, Google aurait désormais une idée qui risque de faire beaucoup parler d’elle : réserver une meilleure qualité vidéo aux abonnés.

Payer pour supprimer la compression

Plusieurs utilisateurs

ont, en effet, découvert une nouvelle option « 1080p Premium » dans le menu permettant de choisir la qualité d’une vidéo. L’option précise qu’il s’agit d’une amélioration du bitrate. Le bitrate désigne la quantité de données contenue dans la vidéo pour chaque seconde. Autrement dit, c’est un marqueur de la compression vidéo. Plus le bitrate est élevé, de meilleure qualité sera la vidéo, mais plus gourmande, elle sera sur votre connexion internet.

Évidemment, ce nouveau mode de qualité serait réservé aux abonnés à YouTube Premium. L’augmentation de la qualité vidéo est particulièrement demandée dans le secteur du jeu vidéo où les images de gameplay d’un jeu peuvent facilement être gâchées par une compression trop agressive.

L’ajout d’un mode 1080p Premium ne manquera pas de remettre sur la table le débat sur un YouTube à deux vitesse entre les utilisateurs gratuits du service, qui regardent tout de même de la publicité et rémunèrent donc Google, et les utilisateurs Premium.

On peut se demander si Google ira plus loin après cette étape. Est-ce que les modes 1440p, 4K, 60 fps ou 360 pourraient eux aussi basculer à terme dans l’abonnement Premium ? L’idée avait déjà fait son chemin. Pour la firme, il s’agit sans doute de rationaliser les coûts en stockage et en puissance de calcul induit par l’amélioration progressive de la qualité des vidéos sur sa plateforme.

