YouTube passe à 30 secondes de publicités obligatoires sur les téléviseurs

Regarder YouTube sur son téléviseur est de plus en plus populaire et Google l'a bien remarqué. Pour augmenter les profits de sa plateforme, la firme va désormais forcer l'affichage de publicités de 30 secondes.

Utiliser des services de SVOD ou YouTube sur son téléviseur plutôt que de regarder la télévision classique, c’est le plaisir de pouvoir regarder ce que l’on veut quand on veut sans devoir suivre un programme précis. C’est aussi, ou c’était, la possibilité de profiter de son téléviseur sans être abreuvé de publicités.

Chez YouTube, cela semble désormais bien fini. Google a annoncé l’arrivée de publicités de 30 secondes sur sa plateforme de vidéo pour les téléviseurs. Des publicités de 30 secondes qu’il sera impossible à passer.

À contresens de l’histoire

Le même YouTube qui fait la promotion à marche forcée du format Short, inspiré du succès de TikTok, c’est-à-dire des vidéos de quelques secondes, va aussi forcer l’affichage de publicités de 30 secondes sur sa plateforme. Jusque-là, les publicités obligatoires n’excédaient pas 15 secondes, ce qui pouvait déjà paraître très long.

Heureusement, ce changement sera réservé dans un premier temps aux États-Unis et aux vidéos les plus populaires de la plateforme.

Vous ne pourrez pas non plus manquer l’arrivée des « Pause Experiences », c’est-à-dire l’affichage de publicités quand vous mettez en pause une vidéo YouTube.

On apprenait il y a quelques jours que YouTube avait ouvert une chasse aux bloqueurs de publicités sur sa plateforme. Pour échapper aux 30 secondes de vidéo, il faudra donc s’abonner à YouTube Premium.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !