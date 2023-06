YouTube a une nouvelle idée pour bloquer les bloqueurs de pubs

YouTube s'attaque plus sérieusement aux systèmes de blocage de publicités sur sa plateforme depuis quelques mois. La firme expérimente une nouvelle méthode pour bloquer l'accès au service des utilisateurs.

Toujours augmenter la rentabilité de la plateforme. YouTube travaille depuis de nombreuses années maintenant sur son modèle économique pour maximiser ses profits et absorber les coûts colossaux que représente le stockage en ligne gratuit de vidéo.

Depuis quelques mois, Google souhaite s’attaquer aux bloqueurs de publicités très populaires pour accéder aux vidéos du service sans devoir attendre. En mai, Google menait une première expérience pour empêcher complètement l’accès au service en expliquant que les bloqueurs de publicité n’étaient pas autorisés.

Une seconde expérimentation est désormais en cours, et donne un peu plus de latitude pour l’utilisateur.

Ça va couper

On apprend grâce à Android Police, WinFuture et Reddit_n_Me que YouTube a lancé une nouvelle phase de test.

La capture d’écran partagée en ligne est assez explicite. Désormais, Google ne souhaite plus bloquer l’accès au service dès le départ, mais laisse à l’utilisateur du bloqueur de publicité l’accès à trois vidéos avant de passer à l’action. Rappelons qu’il s’agit toujours d’une expérimentation à ce stade, on ne sait pas si Google appliquera cette stratégie à plus grande échelle.

Google propose « d’autoriser les publicités sur la plateforme », ce qui doit logiquement mener à un réglage pour désactiver le bloqueur de publicité. En alternative, Google rappelle que l’abonnement à YouTube Premium permet de se passer des publicités.

Il s’agit d’un sujet assez important pour l’expérience utilisateur sur YouTube. En mai, le service a annoncé qu’il y aurait dorénavant 30 secondes publicités obligatoires sur les téléviseurs.

