Ce petit changement dans Gmail pour répondre encore plus rapidement à vos mails

Gmail commence à déployer un changement dans son interface. Il va permettre de répondre un tout petit peu plus rapidement à ses mails, avec un champ texte façon chat en ligne.

Gmail va ressembler un peu plus à une application de messagerie instantanée. Google déploie actuellement un léger changement d’interface sur la version bêta d’Android qui retire un bouton pour placer un champ texte. L’idée : répondre (un peu) plus vite à ses messages.

Trois boutons disparaissent, un champ texte les remplace

Jusqu’à maintenant, on trouvait trois boutons en bas d’un mail pour y répondre : « Répondre », « Répondre à tous » et « Transférer ». Dans la dernière mise à jour de la bêta sur Android, ces boutons disparaissent au profit d’un champ texte, comme le fait remarquer AndroidPolice. Il permet de répondre directement à son mail, ce qui signifie cliquer une fois de moins. Par défaut, le premier choix est la simple réponse, mais en cliquant sur « Répondre », les choix « Répondre à tous » et « Transférer » s’affichent dans une petite liste déroulante. Cela permet aussi de modifier la liste des destinataires si besoin.

Source : AndroidPolice Source : AndroidPolice

À droite, dans le champ texte, on trouve un bouton pour agrandir l’espace de la réponse, si l’on veut relire son mail en grand avant de l’envoyer. Tout à gauche, le bouton pour ajouter une pièce jointe est toujours là. Enfin, on trouve à droite de cette interface un bouton emoji pour en sélectionner. Gmail a fait en sorte que lorsqu’on répond, le message auquel on répond s’affiche, tout comme notre message ainsi que le clavier du smartphone.

Un test pour une évolution plus large de Gmail ?

Pour le moment, tous les utilisateurs de l’application Android en version bêta n’ont pas accès à cette nouvelle interface. Google n’a donné aucune raison de ce changement. Il s’agit probablement d’un test pour l’entreprise : il n’est pas dit qu’il arrivera sur tous les smartphones par la suite.

Ce changement toutefois est une étape de plus vers une transformation plus large de Gmail. Le système de messagerie électronique vieillit par rapport aux messageries dites instantanées. L’interface de Gmail permet depuis des années d’afficher les conversations selon un fil, ce qui la fait presque ressembler à une discussion sur Messenger par exemple. Avec ce champ texte dans l’application Android, c’est un pas de plus vers cela.