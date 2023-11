Une des extensions Chrome les plus populaires sera bloquée par Google en 2024

La transition vers Manifest V3 sera un moment décisif, non seulement pour Google mais aussi pour la vaste communauté d'utilisateurs et de développeurs de Chrome.

En 2024, Google va changer la donne pour les extensions Chrome. Avec l’arrivée de Manifest V3, l’idée est de rendre les extensions plus sécurisées et de mieux protéger la vie privée des utilisateurs. Mais cette nouveauté ne fait pas que des heureux. Elle inquiète pas mal de monde, surtout ceux qui utilisent des bloqueurs de publicités. Pour répondre aux critiques, l’équipe de Chrome a ajouté de nouvelles fonctionnalités, mais ils sont quand même décidés à laisser tomber les anciennes extensions en 2024.

Le compte à rebours a commencé. À partir de juin 2024, à partir de la version Chrome 127, Google va commencer à désactiver automatiquement les extensions qui utilisent encore Manifest V2. Ça va commencer avec les versions de Chrome pour les développeurs, comme Chrome Dev, Canary et Beta. Si une extension est encore sur l’ancien système, on ne pourra plus la télécharger depuis le Chrome Web Store. Les développeurs sont donc encouragés à se mettre à jour avant cette date. Google veut faire ça petit à petit, en prenant en compte les retours des utilisateurs pour s’assurer que tout le monde comprend bien ce qui change et quelles sont les alternatives.

Le cas de uBlock Origin : une ironie pour les bloqueurs de publicités

Parmi les extensions les plus affectées se trouve uBlock Origin, un bloqueur de publicités largement utilisé et reconnu pour son efficacité. Plus qu’un simple bloqueur de publicités, uBlock Origin filtre également les pisteurs et autres trackers, offrant une navigation plus « propre ». La désactivation de telles extensions soulève des questions sur l’équilibre entre sécurité, confidentialité et liberté des utilisateurs sur internet. La communauté s’interroge sur les alternatives possibles et la manière dont ces changements impacteront l’expérience utilisateur quotidienne.