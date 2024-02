Pourquoi les smartphones Pixel seront plus faciles à utiliser avec une protection d’écran

Google développe une option pour adapter automatiquement la sensibilité tactile lorsqu'on utilise une vitre de protection de l'écran. De quoi rendre l'utilisation des smartphones Pixel plus aisée.

Les vitres de protection d’écran sont bien utiles pour protéger des dalles souvent chères, mais peuvent rendre l’utilisation dudit écran plus compliquée. Heureusement, il est possible de régler la sensibilité tactile, mais manuellement. Google ajoute une option dans la dernière bêta d’Android 14 pour le faire automatiquement.

Des Pixel plus ou moins sensibles

C’est Android Police qui est allé fouiller dans la dernière bêta d’Android 14, la QPR3 Beta 1. C’est également dans cette dernière qu’on a découvert de premiers indices sur la Pixel Tablet 2. Son journaliste Mishaal Rahman y a découvert une nouvelle fonctionnalité de « touché adaptatif », toujours en préparation. Selon sa description, elle « ajuste automatiquement la sensibilité tactile en fonction de l’environnement, des activités et de la protection d’écran ». Ce paramètre est réuni dans le nouveau sous-menu « Sensibilité tactile » dans les réglages relatifs à l’affichage.

On ne connaît cependant pas quels sont les facteurs environnementaux ou les activités pris en compte dans la modification de ladite sensibilité tactile. On peut toutefois imaginer que par grand froid ou lors d’événements pluvieux, les smartphones Pixel réduisent la sensibilité tactile. Cela permettra à ceux qui ont des gants de pouvoir utiliser plus facilement leur téléphone. D’un autre côté, la pluie ne pourra plus activer l’écran et envoyer des messages gênants à ses proches ou lancer un morceau de musique qu’on déteste.

Pour l’instant, on ignore quels smartphones Pixel seront compatibles avec cette future fonctionnalité. Il paraît logique qu’au moins les Pixel 8 et Pixel 8 Pro le seront, puisque ce sont les derniers modèles sortis par Google. Par ailleurs, ces smartphones disposent d’une fonction de détection de protection d’écran. En l’activant, elle augmente la sensibilité tactile lorsqu’on place une vitre sur l’écran du smartphone.