Cette interface Google que vous connaissez bien va enfin changer

Google va changer l'interface de connexion via son compte Google. L'idée est d'adopter le style « Material Design », qui apparaît progressivement sur les différents services de l'entreprise depuis plusieurs années.

Lorsque vous souhaitez vous connecter à certains services en ligne, on peut vous proposer de vous connecter via votre compte Google. Une fenêtre Google s’ouvre alors pour valider la connexion. C’est cette interface très utilisée qui va légèrement changer.

Un « look plus moderne » pour l’interface de connexion de Google

On sait depuis quelques jours qu’une nouvelle interface arrivera prochainement sur toutes les interfaces de connexion à son compte Google. Sur plusieurs de nos comptes, il est affiché un bandeau : « Un nouveau look sera bientôt disponible », complété par « Google améliore sa page de connexion avec une interface plus moderne », sans plus de détails.

Google indique sur son blog dédié aux développeurs vouloir améliorer l’aspect et la convivialité de ses pages d’inscription et de connexion. L’entreprise veut poursuivre son travail de cohérence graphique entre tous ses services, avec le « Material Design », à savoir son ensemble de règles de design pour ses interfaces.

Une nouvelle mouture qui arrive sur ordinateur et sur mobile et dont l’évolution est purement visuelle : elle ne change rien aux fonctionnalités. Ce design est d’ailleurs déjà disponible sur une plateforme de Google assez particulière : ChromeOS. En effet, lorsqu’on configure un Chromebook, c’est cette interface qui apparaît, et non plus la prochainement ancienne.

Cette nouvelle interface se déploie progressivement depuis ce 21 février et devrait être disponible pour tous les comptes d’ici le 4 mars prochain.