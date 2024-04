Google Messages deviendrait bien plus sobre grâce à cette nouvelle option

Afin de contenter les utilisateurs réfractaires aux nouvelles animations dans Messages, Google préparerait une nouvelle option pour les désactiver.

En mars dernier, Google lançait une nouvelle fonctionnalité pour son application de SMS et de messagerie, Google Messages. Avec ces nouvelles réactions par emoji, l’idée était ainsi d’animer un peu plus les conversations en affichant une petite animation lorsqu’un utilisateur choisissait de réagir à un message par un emoji.

Néanmoins, comme le rapporte le site 9to5Google, il semble que cette nouveauté n’ait pas été au goût de tous les utilisateurs, certains pouvant regretter la sobriété passée de l’interface de messagerie. Dans des conversations de groupe, les réactions peuvent en effet rapidement attirer l’oeil et distraire des messages en eux-mêmes, avec beaucoup d’animations s’affichant les unes après les autres, parfois sur l’ensemble de l’écran du smartphone.

Une option pour désactiver les animations

Afin d’y remédier, Google semble travailler sur une solution rapporte 9to5Google. En fouillant dans le code de la dernière version de Google Messages, le site spécialisé a découvert une nouvelle option dans les paramètres de l’application. Celle-ci intègre désormais la possibilité de désactiver les animations, une fonction qui n’était pas présente jusqu’à présent.

En anglais, l’option devrait ainsi être « show expressive animations » (montrer les animations expressives) et, activée par défaut, elle pourrait simplement être désactivée par l’utilisateur pour l’ensemble de ses conversations.

En plus des animations de réaction par emoji, cette option devrait également supprimer les animations affichées automatiquement lors de la réception de certains messages. Cette fonction, déployée en février dernier, permet d’afficher des animations en cas de messages bien spécifiques comme « je t’aime » ou « ça me va ». Contrairement aux réactions par emojis, ils ont cependant tendance à occuper l’intégralité de l’écran.

Source : Google

L’idée derrière cette option serait ainsi de proposer, pour les utilisateurs qui le souhaitent, une interface plus sobre à Google Messages. Pour l’heure, cette nouvelle option n’a pas été annoncée officiellement par Google et on ignore quand elle sera déployée à l’ensemble des utilisateurs.