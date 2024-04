C’est peut-être le thread le plus ridicule de l’histoire et c’est signé Google

Le compte officiel de Google Play a cru bon de surfer sur Sonic en publiant une série de Tweets sur le hérisson bleu. Problème, chaque publication est bourrée d'erreurs.

Il y a plusieurs années, les sociétés commerciales ont décidé collectivement qu’elles devaient devenir cools et rigolotes sur les réseaux sociaux. C’est à donc à qui publiera les meilleures blagues, les threads un peu informatifs ou divertissants. C’est sans doute ce qu’espérait faire le compte officiel de Google Play avec son thread dédié à Sonic The Hedgehog. Problème, le fil est bourré d’erreurs pointées du doigt par la communauté. Sur Twitter, chaque message du fil est donc associé à une note de la communauté.

Les mauvais jeux, les mauvaises années

Le fil promet de faire vieillir Sonic de publication en publication. Il faut dire que le célèbre hérisson bleu du jeu vidéo a en effet deux formes, celle où il est enfant et une autre avec un visuel plus adolescent. Un peu à l’image d’un Link qui varie entre enfant et adulte selon les épisodes de The Legend of Zelda. En l’occurrence, le fil passe d’une version à l’autre du personnage dans le désordre et sans logique apparente. Il ne suit pas non plus l’ordre d’apparition du personnage dans les épisodes de la série. On ne comprend donc pas vraiment quelle logique a employée Google ici.

Dès la première publication, Google Play souhaite montrer une version de Sonic datant de 1991, mais utilise une image de la version mobile de 2013 qui inclut Tails, le compagnon de Sonic absent du premier épisode de la série. La deuxième image vient de Sonic Boom de 2014 où Sonic porte son célèbre keffieh alors que Google voulait visiblement utiliser une version de 1993.

Le fil continue jusqu’à la série de films de Paramount Pictures, sauf que Google utilise une image du second film datant de 2022 et non du premier datant de 2020. Enfin, la toute dernière image du fil a été visiblement altérée par un montage photo, que l’on suspecte d’avoir été fait à l’aide d’une IA générative. Il s’agit d’une version retouchée d’une image de promotion de la série Sonic Prime sur Netflix. Une nouvelle fois, l’année indiquée est erronée, l’image datant de 2023.

En réponse, le compte officiel de la franchise Sonic The Hedgehog semble dans l’incompréhension complète devant le fil publié par Google Play et se demande : « what are you doing ? » (que faites-vous ?).

Google a un problème avec Sonic

Ce n’est pas la première fois que Google se prend les pieds dans le tapis avec Sonic le hérisson. En 2020, le même compte officiel avait tenté de faire deviner la musique d’un célèbre jeu vidéo. Les images pixelisées et le lien montrent qu’il s’agit évidemment de Sonic the Hedgehog Classic, sauf que la musique ne correspond à aucune piste trouvée dans la série.

Google devrait sans doute arrêter d’être cool en surfant sur Sonic. Ça ne réussit certainement pas à la marque.