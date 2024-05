Partager l’écran de son smartphone ne sera plus risqué, promet Android 15

Lors de sa Google I/O 2024, Google a officialisé des nouveautés pour Android 15. Parmi elles, un certain nombre de fonctionnalités de sécurité font leur apparition. Mais il y a aussi quelques changements lorsque vous partagerez votre écran.

Partager son écran, que ce soit lorsqu’on enregistre une vidéo ou lorsqu’on discute en visioconférence, c’est dangereux. À tout moment, une notification un peu gênante peut apparaître. Avec Android 15, ce sera terminé, comme l’a présenté Google à l’occasion de sa Google I/O 2024 !

Partager l’écran de son smartphone sans crainte, ce sera possible avec Android 15

Le principal changement, c’est le renforcement des contrôles sur le partage d’écran. Lorsque vous partagerez votre écran, le contenu des notifications privées sera désormais masqué. par ailleurs, les applications qui affichent des mots de passe à usage unique dans les notifications seront également protégées. Même chose lorsque vous saisirez des identifiants, mots de passe ou numéros de carte bancaire.

Une fonctionnalité exclusive aux Pixel va débarquer sur Android 15. C’est le fait de pouvoir ne partager que le contenu d’une application plutôt que votre écran. Cela permet d’aller sur d’autres applications plus sensibles sans que vos interlocuteurs n’en voient le contenu. Pour tout cela, Android 15 offrira un indicateur de partage d’écran plus visible et qui permettra de le stopper en un clic.

Les mises en garde d’Android 15 contre les escroqueries et le piratage

Android 15 apportera des protections contre la fraude et les escroqueries. Tout d’abord, les mots de passe à usage unique seront cachés des notifications, pour éviter que les applications malveillantes puissent les récupérer. Les paramètres restreints d’Android 13, qui demandent une approbation en plus pour activer les notifications d’une application nouvellement installée hors d’un magasin d’applications. par ailleurs, Gemini Nano va pouvoir vous avertir en temps réel s’il détecte des conversations « communément associées à la fraude et aux escroqueries », précise Google.

Les SMS et la connexion cellulaires seront mieux protégés

Par ailleurs, Android 15 apportera plus de transparence dans le chiffrement cellulaire. S’il n’y en a pas, le trafic SMS et vocal peut être capté par des personnes malintentionnées. C’est pourquoi Android indiquera si la connexion cellulaire est activée ou non. Google veut par ailleurs aider les « journalistes ou les dissidents, en les avertissant si une fausse antenne cellulaire potentielle ou un outil de surveillance enregistre leur position à l’aide d’un identifiant d’appareil. » On sait aussi que Google pourrait vous cacher de votre opérateur mobile, de quoi renforcer davantage la sécurité.

Ces fonctionnalités nécessitent cependant du matériel spécifique, c’est pourquoi il faut attendre que les constructeurs veuillent intégrer ce dont ces fonctionnalités ont besoin pour en profiter. Google table sur deux ans avant la démocratisation de cela.

Google Play Protect s’améliore un peu plus

Dans le même temps, Google en profite pour améliorer un peu son Google Play Protect, son protocole de vérification des applications installées sur vos appareils Android. Aujourd’hui, il analyse 200 milliards d’applications par jour sur plus de 3 milliards d’appareils. Google y ajoute la détection des menaces en direct pour les fraudes et abus des applications qui dissimulent ce qu’elles font. La firme précise que Google Play Protect « analysera des signaux comportementaux supplémentaires liés à l’utilisation d’autorisations sensibles et aux interactions avec d’autres applications et services. » En cas de doute, l’application sera envoyée à Google pour examen.

Toutefois, ce ne sera pas disponible sur tous les modèles : pour le moment, seuls Google, Oppo, Honor, Lenovo, OnePlus, Nothing, Transsion et Sharp sont dans les noms présentés par Android. D’autres constructeurs rejoindront cette liste, pour une fonctionnalité qui sera déployée « dans le courant de l’année. »