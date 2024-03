Android 15 voudrait vous cacher de votre opérateur mobile

Android 15 pourrait vous permettre de bien mieux cacher votre localisation en n'autorisant plus l'opérateur à l'interroger en permanence.

Au lancement d’une nouvelle application, c’est notre lot à tous, il faut en passer par les autorisations accordées. Et parmi elles, revient souvent notre localisation. Une demande pas toujours pertinente d’ailleurs. Que Waze veuille savoir où je me trouve, je comprends, mais pour une app de gestion de fichiers, c’est bien plus bancal.

Quoi qu’il en soit, on peut toujours refuser et ça c’est bien, mais ça ne fait pas tout. Au-delà des applications, il y a le sacro-saint opérateur qui anime notre smartphone sur son réseau 4G ou 5G, et lui et bien il a toutes les autorisations qu’il veut pour connaître avec précision notre position.

Et jusqu’alors, il n’y a aucun moyen de contrôler manuellement ce comportement. C’est là qu’intervient la nouvelle option dénichée par Mishaal Rahman d’Android Authority. Android 15 pourrait permettre de bloquer la localisation au niveau de la puce radio du téléphone. On vous explique.

Votre opérateur téléphonique est en God Mode

Une application doit utiliser les API fournies par Android pour obtenir une localisation, chose que peut contrôler Android. A contrario, l’opérateur téléphonique fait fi de cette limitation puisqu’il intervient plus haut, directement sur la puce radio du smartphone.

Cette puce radio est souvent fabriquée par un constructeur tiers et elle exécute un logiciel propriétaire qui vient interagir avec Android. Pas de principe de subordination, ils jouent à armes égales. Android ne peut converser avec cette puce qu’en utilisant une couche d’abstraction matérielle (HAL), une sorte de plateforme de conversation qui ne laisse transiter que des informations filtrées. Un peu le pont des espions durant la guerre froide, si l’on veut imager.

La petite révolution d’Android 15 serait d’apporter une plus grande ouverture à la conversation entre le système d’exploitation et la puce radio, Android indiquant à ladite puce de ne pas partager les données de localisation pour toutes les demandes non urgentes.

On gagnerait ainsi en confidentialité, mais il sera toujours impossible de passer totalement sous les radars. En cas de demande urgente, l’opérateur pourra avoir accès à votre position. De même, il pourra toujours utiliser le bornage du smartphone sur ses antennes pour déterminer son positionnement, bien que cette méthode soit plus archaïque.

Un blocage des demandes de localisation au niveau de la puce radio

Cela passera par une nouvelle couche d’abstraction matérielle. Dans celle contenue dans le code source d’Android 15, une nouvelle API « mets à jour le paramètre utilisateur actuel de partage des données de localisation. » Elle « doit être utilisée par la radio avant d’honorer une demande de localisation initiée par le réseau pour les cas d’utilisation non urgents ».

En outre, « la radio doit ignorer ce paramètre pendant les appels d’urgence, les SMS d’urgence ou les modes de rappel d’urgence et continuer à fournir les informations de localisation aux demandes de localisation initiées par le réseau. »

Mishaal Rahman précise que cette API avait été ajoutée originellement au code source d’Android 14 QPR2. Elle avait été déplacée ensuite sur Android V, qui fait référence à Android 15.

Votre smartphone sera-t-il éligible ?

Mais cette bonne nouvelle pour notre confidentialité soufre d’une obligation matérielle. Elle ne pourra pas s’appliquer à tous les smartphones puisque la fonction doit être supportée par la puce radio elle-même.

On peut espérer que les prochains smartphones soient compatibles, et notamment les Pixel 9 de Google qui fabrique ses propres Tensor. Le modem utilisé par les Tensor est fabriqué par Samsung, mais gageons que Mountain View a son mot à dire quant aux spécificités de celui-ci.