Comment Android 15 va rendre certains jeux beaucoup plus fluides

Android 15 Developer Preview 2 est arrivée et avec elles, son lot de nouvelles fonctionnalités. L'une d'entre elles désactive la limitation de la fréquence d'images maximale pour les jeux à 60 FPS. De quoi monter à 90, 120, voire 144 ou 165 FPS.

Des smartphones Android avec des écrans limités à 60 Hz qui sortent, il n’y en a plus beaucoup : on en trouve encore quelques-uns parmi les modèles à moins de 200 euros, mais c’est tout. Aujourd’hui, l’immense majorité des smartphones qui sortent disposent d’une dalle avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Oui mais voilà, beaucoup de jeux se limitent automatiquement à 60 FPS, alors que les performances de votre appareil pourraient très bien permettre de les faire fonctionner à 120 FPS. C’est là qu’un nouveau paramètre sur la version Developer Preview 2 d’Android 15 intervient.

Des jeux plus fluides, sans rien faire, grâce à Android 15

Un exemple tout bête, c’est le mien : lorsque je teste un nouveau smartphone pour Frandroid, j’installe Clash of Clans, un jeu auquel je joue depuis des années. À chaque fois, le jeu opte pour une fréquence d’images par défaut de 60 FPS, alors qu’il ne demande que très peu de ressources pour fonctionner.

Il est possible de grimper à 120 FPS en allant dans les paramètres pour activer un mode afin de profiter d’un nombre d’IPS plus élevé. Attention : certains jeux mobiles ne peuvent tourner à plus de 60 FPS, il arrive que les développeurs imposent des limitations techniques. Par exemple, sur des jeux gourmands comme Fortnite ou Genshin Impact, il est impossible d’aller au-delà de 60 FPS lorsqu’on pousse les paramètres graphiques.

Comme le rapporte Android Authority, Android 15 Developer Preview 2 est arrivé avec un paramètre qui va changer cela. Il se nomme « désactiver la fréquence d’images par défaut pour les jeux » et « désactiver la limitation de la fréquence d’images maximale pour les jeux à 60 Hz ». Toutefois, tous les jeux ne seront pas compatibles avec ce nouveau réglage.

Tous les jeux mobiles ne seront pas compatibles avec ce nouveau paramètre Android

Le journaliste et expert d’Android d’Android Authority Mishaal Rahman a analysé le code source de cette Developer Preview 2 et a découvert certaines limitations concernant ce paramètre. Selon lui, « la désactivation de la fréquence d’images par défaut pour les jeux dans Android 15 ne fonctionnera que pour les jeux qui ne définissent pas explicitement leur propre fréquence d’images maximale ». Cependant, certains jeux en définissent une pour garantir une bonne expérience pour les joueurs.

Il a également découvert dans le code source d’Android 15 que le paramètre sera utilisé par le Game Manager d’Android, un service utilisé par l’API Game Mode du système d’exploitation. Pour Mishaal Rahman, cela signifie qu’il est possible qu’un vrai bouton soit ajouté au tableau de bord des jeux d’Android. Pour l’instant, le bouton est caché dans les options développeurs.