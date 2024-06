Google Chrome veut vous lire les longs articles sur Android

Une nouvelle fonctionnalité commence à faire son apparition sur Google Chrome sur les appareils Android. Elle permet de « lire » à voix haute les pages web contenant beaucoup de texte avec une voix synthétique.

On le savait depuis plusieurs mois : Chrome sur Android travaille sur une fonction de synthèse vocale (de texte à parole). Le navigateur web commence désormais à proposer une fonction qui permet d’« écouter une page », comme l’ont repéré nos confrères de 9to5Google.

Google Chrome pourra vous lire les articles de Frandroid

Cette nouvelle fonctionnalité semble disponible sur beaucoup de pages web et principalement celles qui contiennent une certaine quantité de texte. Lorsque la page en question est chargée, une fonction « Écouter cette page » apparaît dans la liste des fonctions dans le menu à trois points en haut à droite de l’écran, entre la traduction et l’ajour à l’écran d’accueil. Une fonction qu’on peut placer dans la barre d’outils dans les paramètres de Chrome.

Lorsqu’on clique dessus, c’est un petit lecteur audio qui apparaît en bas de la page. Il comporte un indicateur de progression, un bouton de lecture/pause, un bouton de fermeture, ainsi que les informations à propos de la page. Une barre qui s’affiche même lorsqu’on change d’onglet ou si l’on verrouille l’appareil (tant que Chrome reste l’application en premier plan).

En cliquant sur cette petite fenêtre, on accède à un menu plus complet. On peut avancer ou revenir en arrière de dix secondes, changer la vitesse de lecture, surligner ou non le texte et le défilement automatique. Il y a même de quoi changer la voix, si l’on veut un ton plus chaud, calme, grave, etc. Si vous n’avez pas encore accès à la lecture de pages dans Chrome, vérifiez que l’application est bien mise à jour (Chrome 125 minimum).

Si vous n’y avez toujours pas accès, cela devrait être effectif dans les prochaines semaines. Pour le moment, les langues supportées sont l’arabe, le bengali, le chinois, l’anglais, le français, l’allemand, l’hindi, l’indonésien, le japonais, le portugais, le russe et l’espagnol. Tous les détails concernant la fonction « Écouter cette page » sont détaillés sur une page de support de Google.