Votre smartphone Pixel pourrait bien vous dire s’il a trop chaud

Des changements ont été repérés dans la dernière version de l'application Device Health Services des Pixel. Ils font état d'une nouvelle fonctionnalité qui indiquerait aux utilisateurs que le smartphone est trop chaud. De quoi les encourager à le protéger de la chaleur.

Les smartphones Android sont suffisamment « intelligents » pour limiter leur chauffe, mais parfois ils ont besoin de leur propriĂ©taire. C’est pourquoi Google voudrait alerter les utilisateurs de Pixel dans le cas oĂą leur smartphone chaufferait trop.

Comment un smartphone Android peut-il se refroidir tout seul ?

Aujourd’hui, tous les smartphones Android ont des systèmes pour se refroidir : ils rĂ©gulent les performances, voire peuvent s’Ă©teindre automatiquement. Du cĂ´tĂ© des Pixel, Google a dĂ©jĂ mis en place quelques fonctions supplĂ©mentaires : les Pixel ralentissent la vitesse des tĂ©lĂ©chargements, dĂ©sactivent le flash de l’appareil photo, voire les connexions sans-fil.

La situation la plus dĂ©licate, c’est lorsque vous posez votre smartphone au soleil. Ce dernier le fait indĂ©niablement chauffer, d’autant plus lorsqu’il brille beaucoup, que c’est l’Ă©tĂ© et qu’il fait chaud. En plus de ça, en plein soleil, l’Ă©cran voit sa luminositĂ© augmenter lorsqu’elle est automatique : de quoi le faire chauffer davantage. Et lĂ , peu importe ce que peut faire votre smartphone, il chauffera. C’est lĂ que Google veut intervenir.

Google veut aller plus loin dans le refroidissement des Pixel

Ce sont les Ă©quipes d’Android Authority qui ont trouvĂ© quelques changements dans la dernière version de l’application pour les Pixel Device Health Services (1.27). Selon eux, des morceaux de code informatique font rĂ©fĂ©rence Ă une nouvelle fonctionnalitĂ©, baptisĂ©e « Adaptive Thermal ». Elle viserait Ă afficher une notification avec une boĂ®te de dialogue pour vous prĂ©venir que votre Pixel chauffe trop. Une notification qui se dĂ©clencherait Ă partir de 49°C au niveau de la batterie, indiquant que le Pixel doit refroidir et que les performances peuvent ĂŞtre ralenties. Elle vous inviterait Ă rĂ©aliser quelques actions pour tenter de le refroidir, comme le mettre Ă l’ombre, l’isoler du soleil. D’autres informations pourraient ĂŞtre consultĂ©es et prĂ©ciseraient les mesures prises par le système d’exploitation pour refroidir l’appareil.

Cette option Adaptive Thermal analyserait ensuite la batterie du Pixel toutes les cinq minutes pour vĂ©rifier s’il refroidit. Dans le cas oĂą la tempĂ©rature atteindrait les 52°C, l’Ă©tat d’urgence se dĂ©clencherait. Pour le moment, Android Authority ignore ce qu’il pourrait bien se passer : des mesures plus drastiques seraient logiquement prises. Et dès que la tempĂ©rature atteint les 55°C, alors le smartphone s’Ă©teindrait au bout de 30 secondes, pour se protĂ©ger. On ignore Ă©galement quand est-ce que cette fonctionnalitĂ© serait dĂ©ployĂ©e, si elle l’est un jour.