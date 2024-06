Cette nouvelle option YouTube sur TV va faire du bien à vos oreilles

YouTube s'enrichie d'une fonction de normalisation du volume sur Android TV et Google TV.

C’est un grand classique du mixage de pistes audio dans les vidéos. On ne cesse de jongler avec les commandes de volume de la télécommande pour entendre les dialogues et ne pas réveiller ses voisins lors des scènes plus dynamiques.

Un vrai casse-tête auquel Google compte bien mettre un terme. La firme de Mountain View s’y attaque via YouTube et particulièrement son application Android TV et Google TV. Vient d’y être ajoutée une nouvelle option nommée « Volume stable ». À travers celui-ci, le système se charge d’ajuster automatiquement le volume des vidéos sans que vous n’ayez plus à toucher à la télécommande.

Une option à désactiver de temps en temps

Cette fonction permet de garantir une écoute cohérente en « équilibrant la plage entre les sons faibles et forts, et en ajustant continuellement les niveaux audio pour réduire les variations de son. »

Pour débloquer le volume stable de YouTube, il faut mettre à jour cette application en version 4.40.303. Là, dans les options de l’app, se trouve la fameuse option, coincée entre les sous-titres et la vitesse de lecture. Elle est activée par défaut. Néanmoins, il peut être judicieux de la shunter si vous écoutez de la musique ou une piste sonore très détaillée. Un risque de dégradation du rendu est possible.

L’option volume stable était déjà présente sur l’application mobile de YouTube. On peut y accéder depuis les paramètres ou depuis le menu de roue crantée lors de la lecture d’une vidéo, dans le sous-menu Autres Paramètres. Elle rejoint sur Android TV et Google TV d’autres nouvelles fonctions comme le multiview ou les moments clés générés automatiquement.

