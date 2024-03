Regarder quatre vidéos en même temps sur YouTube TV sera bientôt possible

La version mobile de YouTube TV s'apprête à accueillir une fonctionnalité « Multiview » permettant d'afficher plusieurs émissions simultanément en écran scindé. Attendue plus tard cette année sur Android, cette nouveauté est dès aujourd'hui en cours de déploiement sur iOS.

La version mobile de YouTube TV s’étoffe peu à peu. On apprend cette semaine que le service a commencé à déployer, d’abord sur iOS et iPadOS, la fonctionnalité « Multiview » qui permet aux utilisateurs de regarder plusieurs programmes en écran scindé. Attendue plus tard cette année sur les smartphones Android, cette fonction avait déjà été déployée l’an dernier sur la version de YouTube TV vouée cette fois aux téléviseurs connectés, rappelle SamMobile.

Une programmation étonnante, voire carrément paradoxale, puisque YouTube priorise ici les appareils Apple au détriment des smartphones et tablettes Android, et donc de l’écosystème de Google, sa maison mère. Certains utilisateurs devront donc prendre leur mal en patience encore un moment, YouTube évoquant à ce stade un déploiement sur Android dans les prochains mois, sans plus de précision.

Une fonction pour l’instant assez limitée

Partagée par un utilisateur d’iPhone sur Reddit, la photo ci-dessus nous permet d’avoir une bonne idée de la forme prise par cette fonctionnalité « Multiview » sur un smartphone. On apprend que cette option est accessible depuis l’onglet d’accueil, mais qu’elle n’est par contre disponible que sur quelques chaînes de sport à l’heure actuelle. Il semble par ailleurs qu’elle soit plus étoffée aux États-Unis qu’en France. Selon toute logique, YouTube devrait néanmoins étendre cette fonction à plus de chaînes par la suite. Et à l’avenir, on peut imaginer qu’il sera possible de regarder un épisode de série en parallèle d’une émission de télé et d’un match de football par exemple.

Notons en aparté que YouTube TV a récemment introduit de nouveaux éléments d’interface sur sa version pour téléviseurs. Dans certains cas, le score d’un match peut ainsi être affiché en parallèle d’une vidéo en cours de lecture, et l’on peut désormais basculer rapidement entre deux chaînes à l’aide d’un raccourci. Des nouveautés intéressantes, qui arriveront peut-être sur smartphones et tablettes à la faveur d’une future mise à jour.

