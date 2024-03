YouTube s’offre un lecteur vidéo bien plus pratique sur votre TV

Le lecteur vidéo de YouTube sera désormais bien plus adapté à la lecture de commentaires sur votre téléviseur, une mise à jour qui améliore nettement l'expérience utilisateur via une télécommande.

En plus de Netflix, Prime Video et consorts, YouTube s’est aussi fait une place sur nos téléviseurs depuis de nombreuses années, avec une interface optimisée spécialement pour les plus grandes diagonales et une expérience adaptée à l’usage d’une télécommande.

Google continue de faire évoluer YouTube TV selon les retours de ses utilisateurs avec un changement de design qui concerne cette fois le lecteur vidéo, centre névralgique de l’expérience. Dans sa nouvelle version, le lecteur pourra ainsi autoriser davantage de flexibilité comme sur le web ou le mobile.

Une expérience à deux colonnes sur YouTube

Actuellement, si vous voulez afficher la colonne de statistiques et de commentaires au sein de l’application YouTube de votre téléviseur, celle-ci s’affiche par-dessus le lecteur vidéo pour en cacher une partie.

Jugé peu pratique par les utilisateurs, ce comportement va changer dans les prochaines semaines avec une mise à jour qui laisser « la vidéo au premier plan, tout en permettant d’accéder aux fonctionnalités qui font la spécificité de YouTube, et ce, sans interrompre l’expérience de visionnage ».

Ainsi, la colonne affichant les différentes interactions sociales peut désormais vivre « à côté du contenu plutôt que de l’occulter », le lecteur vidéo étant réduit pour consulter les commentaires sans cacher le contenu. À noter que cette « nouvelle » colonne pourra à l’avenir afficher les scores en direct pour les programmes de sport, mais aussi des liens directs vers les produits mentionnés par les créateurs de contenu.

L’application YouTube pour téléviseur devrait déjà proposer cette nouvelle expérience de visionnage, n’hésitez pas à mettre à jour votre application. Les abonnés YouTube TV pourront profiter de l’affichage des scores dans les prochaines semaines.