Google Photos cache plus vite cette personne que je ne veux plus voir

La prochaine version de Google Photos optimise le comportement de son option permettant de cacher une personne de ses Souvenirs.

L’identification de personnes ou animaux est une fonction phare de Google Photos qui, en parallèle, se rapproche de plus en plus d’un réseau social.

Cela permet de retrouver rapidement untel ou unetelle et de former des souvenirs communs également. Néanmoins, il n’est pas rare de vouloir oublier certains visages sans pour autant les effacer. Cette option peut être particulièrement pratique pour les personnes en deuil qui ne souhaiteraient pas être confrontées, pendant un temps, au visage de la personne disparue. Ce peut être également pratique après une rupture amoureuse ou pour ne pas être confronté au visage d’une personne que l’on ne souhaite plus voir.

L’application de Google propose déjà de masquer des personnes afin qu’elles n’apparaissent plus dans ses Souvenirs. Néanmoins, c’est une opération qui nécessite plusieurs manipulations.

Un raccourci bienvenu

L’exploration du code de la prochaine version de Google Photos a permis de découvrir un nouveau fonctionnement de cette fonction. Il y est plus simple d’expurger un visage des photos qui sont remontées.

Source : Android Authority Source : Android Authority

Il suffit de presser sur les trois points à côté du visage qui apparaît sous une photo. Là se trouve l’option Cacher dans les souvenirs. On a aussi le choix entre ne plus voir de souvenirs de cette personne ou la voir uniquement sur des photos de groupe.

La nouvelle version de Google Photos devrait être déployée avec Android 15 que l’on attend en parallèle des Pixel 9, soit vers la fin de l’été ou tout début septembre.

