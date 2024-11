Comment Google veut imposer Android TV dans votre salon

Google vient d’annoncer de nouvelles exigences matérielles pour ses plateformes de télévision connectée, marquant une distinction claire entre Google TV et Android TV.

Google

Dans une modification récente repérée dans le projet AOSP (Android Open Source Project), Google impose désormais un minimum de 2 Go de RAM pour tous les appareils Google TV, tandis que les exigences pour Android TV sont revues à la baisse.

Cette décision marque un tournant significatif dans la stratégie de Google. Pour Android TV, les exigences minimales en RAM ont été réduites à 1 Go pour les TV HD et 1,5 Go pour les modèles 4K, suggérant une volonté de rendre le système accessible aux appareils d’entrée de gamme et aux marchés émergents.

Pour aller plus loin

Chromecast Google TV : c’est quoi et où l’acheter en 2024 ?

Google TV est bien plus gourmand en RAM qu’Android TV

Le contraste est saisissant avec le nouveau Google TV Streamer, qui embarque 4 Go de RAM, soit plus du double de ce qu’offre le Chromecast avec Google TV 4K, et presque trois fois plus que la version HD dotée de 1,5 Go. Cette augmentation place le dispositif au même niveau que l’Apple TV 4K de troisième génération, dépassant aussi largement les 2 Go de RAM des appareils Roku et Amazon Fire TV.

Avec cette nouvelle politique, Google souhaite probablement privilégier une expérience utilisateur premium sur Google TV. Les performances limitées du Chromecast avec Google TV 4K, dues en partie à une mémoire insuffisante, ont probablement influencé cette décision. Les appareils ne respectant pas ces nouvelles exigences devront se déclarer comme « appareils à faible mémoire » pour bénéficier d’optimisations spécifiques.

Il est important de noter que Google TV n’est pas un nouveau système d’exploitation en soi, mais une surcouche logicielle fonctionnant sur Android TV. Rappelons aussi qu’actuellement, seul le Google TV Streamer et certains téléviseurs tournent sous Android TV 14, la majorité des appareils utilisant encore Android 12.