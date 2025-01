Discuter avec Gemini dans une vidéo YouTube, ce serait bientôt possible

Google continue de renforcer la présence de Gemini sur YouTube et permettrait aux utilisateurs de discuter avec lui lors de leurs visionnages.

Après avoir démontré qu’il était possible de converser naturellement avec Gemini et que l’intelligence artificielle pouvait traduire automatiquement des vidéos sur YouTube, Google irait encore plus loin pour son IA en permettant aux utilisateurs d’échanger en temps réel sur les vidéos qu’ils regardent.

Gemini à portée de main

Cette nouvelle fonctionnalité a été repérée par Android Authority dans le code de la version bêta 16.1.38 de l’application Google. Le site a identifié une fonctionnalité nommée « Talk Live about video » (parler en direct d’une vidéo).

Dans l’exemple donné par Android Authority, l’utilisateur regarde une vidéo abordant le scandale impliquant Honey et PayPal. A l’aide d’une commande rapide, il semble pouvoir déclencher Gemini sans sortir de l’application et poser des questions sur la vidéo. Gemini reconnaît alors la vidéo en question et demande à l’utilisateur ce qu’il souhaite savoir sur la vidéo, le sujet dont elle parle et propose même de trouver des informations complémentaires.

Gemini sur iPhone pour illustration // Source : Edouard Le Ricque / Frandroid

En étant intégrée directement dans YouTube, Gemini permettrait d’enrichir l’expérience de visionnage des utilisateurs en apportant un complément d’informations qu’il pourrait leur manquer.

Pour l’instant, cette fonctionnalité n’est présente que dans les lignes de code repérées par Android Authority et n’a pas encore été officiellement annoncée par Google.