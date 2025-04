C’est officiel, dans les prochains mois, Google.fr va disparaître et pleinement laisser sa place à Google.com. Une transition sans conséquence sur les résultats du moteur de recherche.

Google.fr va disparaître au profit de Google.com // Source : Frandroid

Les jours de l’adresse Google.fr sont comptés. Attention, ce n’est pas le moteur de recherche ni sa disponibilité en français qui disparaîtront. Nous parlons ici simplement de l’URL.

Google a an effet annoncé qu’il n’avait plus besoin d’utiliser des noms de domaine localisés comme .ng pour le Nigéria ou .br pour le Brésil. Et donc comme .fr pour la France.

Depuis toujours, Google utilisait des domaines de premier niveau nationaux (ccTLD) pour affiner les résultats de sa recherche pour une expérience utilisateur adaptée localement.

Google.com pour tout le monde

Or, « en 2017, nous avons commencé à fournir la même expérience avec des résultats locaux pour tous ceux qui utilisent Search, qu’ils utilisent google.com ou le ccTLD de leur pays », affirme Google.

En raison de cette amélioration, les domaines de niveau pays ne sont plus nécessaires. Nous allons donc commencer à rediriger le trafic de ces ccTLD vers google.com afin de simplifier l’expérience des internautes en matière de recherche. Ce changement sera mis en œuvre progressivement au cours des prochains mois et il se peut que vous soyez invité à saisir à nouveau certaines de vos préférences de recherche.

Autrement dit, Google.fr va simplement vous rediriger vers Google.com et cela ne devrait rien changer à votre usage du moteur de recherche le plus célèbre du web.

Google insiste sur le fait que cette nouvelle adresse qui s’affichera dans la barre de votre navigateur web « n’affectera pas le fonctionnement de la recherche et ne modifiera pas non plus la manière dont nous gérons les obligations découlant des législations nationales ».