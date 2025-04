Google Messages ajoute une protection contre les photos explicites

Google Messages va se doter d’une option permettant aux utilisateurs de flouter des messages pouvant contenir de la nudité.

Source : Frandroid

Contrer l’envoi d’images explicites non sollicitées représente un enjeu majeur pour de nombreux utilisateurs. Pour résoudre ce problème, Google Messages commence à déployer une nouvelle fonction permettant aux utilisateurs de flouter des images contenant du nu pour les utilisateurs sur Android, rapporte 9to5Google.

Protéger vos yeux de la nudité

Cette nouvelle fonctionnalité est alimentée par Android SafetyCore, un système de sécurité propre à Android travaillant en arrière-plan sur les smartphones. Activée par défaut pour les utilisateurs en dessous de 18 ans, elle peut être désactivée par des adolescents âgés entre 13 et 17 ans qui ne seraient pas supervisés au sein des paramètres de leur compte Google.

Cette sécurité est à double emploi. Elle permet aux personnes recevant les messages de flouter les images « pouvant contenir de la nudité » et de les supprimer avant de les voir. Les personnes envoyant ces images, eux, se voient rappeler « les risques liés à l’envoi d’images de nudité et la prévention des partages accidentels » avant de confirmer l’envoi de leur message. .

En plus du floutage, 9to5Google précise qu’il sera possible pour les utilisateurs de bloquer le numéro associé à cet envoi pour éviter de nouveaux envois non sollicités.

Annoncé en octobre dernier, Google semblerait déployer progressivement cette nouvelle option au sein des paramètres de la bêta de Google Messages dans la section « Protection et sécurité », puis sur la catégorie « Gérer les avertissements de contenu sensible ». Il est donc normal qu’elle n’apparaisse pas encore sur tous les appareils.

Pour rappel, l’envoi de « message contraires à la décence est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ». Le montant prévu par ces amendes s’élève à 750 € maximum et peut aller jusqu’à 1 500 € si l’image est envoyée à un mineur de moins de 15 ans, rappelle le Centre d’Information et de Documentation Jeunesse.