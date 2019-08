Une étude menée par Google a démontré que de nombreux utilisateurs utilisent des mots de passe qui ont déjà été piratés. Un problème qui soulève la question de la sécurité et de la prise de conscience de l’internaute quant à ses identifiants.

En février dernier, Google lançait Extension Password Checkup. Cette extension Chrome détecte si nos identifiants et mots de passe utilisés sur différents sites web sont victimes de failles de sécurité.

Six mois plus tard, la firme a regroupé les statistiques et en est venue à une conclusion assez grave sur le fait que certains utilisateurs continuent à utiliser leurs mots de passe après qu’ils ont été compromis.

Seulement 26 % de mots de passe changés

Durant un mois, l’extension a scanné 21 millions d’identifiants. Parmi eux, 316 000 étaient vulnérables soit 1,5 %. Sur ces 316 000, 26 % d’entre eux furent modifiés immédiatement.

Google précise aussi que 25,7 % des utilisateurs ont décidé d’ignorer ces alertes. On se demande donc ce qui peut motiver quelqu’un à garder un mot de passe qui est compromis et qui pourrait être utilisé sur d’autres sites web où l’utilisateur aurait enregistré le même.

Les failles de sécurité sur les sites web sont parfois ignorées par l’internaute lambda. Arrivant sur des sites où l’utilisateur n’a rien de personnel à cacher, il peut se dire que ce n’est pas si grave, mais énormément d’internautes utilisent le même mot de passe pour d’autres sites web.

Cette action ouvre la porte aux pirates vers d’autres comptes de ce malheureux utilisateur qui cette fois-ci se fera pirater là où des informations bien plus personnelles comme des identifiants bancaires ou des coordonnées privées peuvent être dérobées.

Il faut donc vérifier la sécurité de vos comptes en évitant les répétitions de ces fameux mots de passe sur vos différents identifiants. Vous pouvez aussi vérifier la vulnérabilité de ces comptes avec des outils comme Have I Been Pwned ou l’extension de Google Password Checkup. Faites cependant attention aussi à l’utilisation de vos données qui peut y être faite.

Un autre moyen de sécuriser vos comptes est l’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe. Ainsi, vous n’aurez plus besoin d’utiliser toujours le même mot de passe pour chaque site, de peur de l’oublier !