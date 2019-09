Article sponsorisé par Darty

Le débit du WiFi proposé par les box des fournisseurs d’accès à Internet est parfois (pour ne pas dire souvent) médiocre. Pour pallier ce problème, il n’y a pas des centaines de solutions : il faut acheter un routeur. Google dispose justement de son propre routeur WiFi pour améliorer la qualité du réseau sans-fil, mais sans avoir à passer des heures pour l’installer.

Si vous avez l’habitude de perdre le réseau WiFi sur votre terrasse ensoleillée ou sous la couette de votre lit, vous avez probablement besoin d’un routeur WiFi. Même si ce mot peut faire peur de prime abord, son installation peut être très simple. Concrètement, un routeur WiFi va vous permettre d’améliorer considérablement le WiFi. Alors que sur une box Internet classique, il est tout juste possible de choisir le type de WiFi (dans le meilleur des cas) ainsi que son mot de passe, un routeur WiFi s’appuie sur de meilleurs composants pour une meilleure couverture sans fil et une interface souvent plus complète. Posséder un routeur WiFi, c’est aussi l’opportunité d’avoir accès à des technologies plus avancées que celles l’on retrouve sur nos box Internet qui peuvent vite devenir obsolètes.

De nombreuses solutions existent pour améliorer la qualité du WiFi de votre domicile, mais celle de Google a l’avantage d’être très simple à installer et peut parfaitement convenir aux utilisateurs les moins expérimentés. Et comme bien souvent chez Google, le design est à la fois moderne et neutre, ce qui permet au Google WiFi de s’immiscer dans tous types de logements sans faire tache.

Retrouvez le Google WiFi chez Darty

Améliorer simplement la qualité de son réseau WiFi

Vous voilà maintenant dans une grande maison ou un grand appartement et le signal WiFi de votre box Internet peine à atteindre toutes les pièces de votre domicile. C’est un problème répandu, que le Google WiFi peut résoudre grâce à ce que l’on appelle un réseau maillé. Un premier Google WiFi (le routeur maître) doit être branché à une box Internet grâce à un câble Ethernet, et ce routeur va ensuite s’appuyer sur un autre Google WiFI (ou plusieurs selon la surface) pour étendre la couverture du WiFi et améliorer la qualité de celui-ci.

L’avantage du Google WiFi par rapport à la concurrence, c’est sa simplicité d’utilisation. Tout se contrôle depuis l’application Google WiFi, et celle-ci guide même l’utilisateur dans la configuration de son réseau. Ajouter un nouveau routeur Google WiFi au réseau est un jeu d’enfant, il suffit de scanner le QR code situé sous l’appareil. Pour une surface de 85 mètres carrés, Google recommande l’utilisation d’un seul Google WiFi. Pour une surface de 85 à 150 mètres carrés, il en faudra deux. Et un troisième pour les logements de plus de 150 mètres carrés.

Des technologies plus avancées qu’une box Internet

L’intérêt du Google WiFi n’est pas seulement d’étendre la portée de votre réseau WiFi. Il est possible d’en installer qu’un seul, pour profiter de technologies plus avancées que les box des fournisseurs d’accès à Internet, notamment au niveau des bandes WiFi. Les box Internet classiques ne proposent souvent qu’une seule bande, celle à 2,4 GHz mais pas celle à 5 GHz. La première propose une portée supérieure, mais une vitesse réduite. Pour la seconde, c’est tout l’inverse. Le Google WiFi, lui, propose ces deux bandes et fait automatiquement basculer l’utilisateur de l’une à l’autre en fonction de votre position. Le débit maximal théorique par appareil est de 300 Mb/s en 2,4 GHz, et 867 Mb/s sur la bande 5 GHz.

Depuis l’application Google WiFi, la firme américaine propose bon nombre de fonctionnalités aux utilisateurs. Par exemple, il est possible de paramétrer un contrôle parental relativement poussé en définissant des plages horaires de connexions pour chacun des appareils connectés au réseau. Et si vous avez besoin d’avoir un ping le plus bas possible pour enchaîner les frags sur Counter Strike, sachez qu’il est également possible de définir votre ordinateur gaming comme prioritaire pour avoir le meilleur débit possible le temps de votre session de jeu. Au grand dam de votre frère qui regarde sa série préférée sur Netflix.

Jusqu’à 50 euros de remise sur votre Google WiFi

Pour accompagner la rentrée, et les déménagements qui vont avec, Darty propose plusieurs promotions sur les Google WiFi. Il est possible de l’acheter à l’unité pour des petites surfaces, ou bien par lot pour couvrir de plus grands espaces :

Retrouvez le Google WiFi chez Darty