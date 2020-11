L’app photo du Pixel 5 arrive sur les autres Google Pixel

Le déploiement de la version 8.1 de Google Camera est en cours sur les smartphones Pixel. Des modèles plus anciens vont pouvoir bénéficier de certaines avancées photo du Pixel 5.

Le Google Pixel 5 est là et, comme chaque année, il brille toujours par ses prouesses en photo. Il profitait jusque-là d’une application Google Camera légèrement remaniée pour rendre l’appareil photo encore plus efficace.

La version 8.0 de l’app lui étant exclusivement réservée, la version 8.1 que Google commence à déployer va faire le bonheur du reste de la famille de photophones maison, note le site 9to5Google.

Son équipe APK Insight a scruté de près la mise à jour et a constaté qu’elle était compatible avec les Google Pixel 2/2 XL et suivants. Le Pixel 5 n’a plus l’exclusivité des améliorations.

