Chrome : toujours moins de RAM sur PC et Mac, Android profite d’une nouvelle fonction

Google continue de peaufiner son navigateur web multi-plateforme. Au menu de Chrome 89 : moins de RAM sur PC et Mac, de l'optimisation et une nouvelle fonction pour Android.

C’est fait, la version 89 de Google Chrome est en cours de déploiement en version stable. Cela signifie que la mise à jour sera sans doute installée chez vous dans les prochaines heures ou prochains jours. Comme d’habitude, cela se fait automatiquement lorsque vous redémarrez votre navigateur, c’est transparent pour les utilisateurs.

Cette nouvelle version offre des économies de mémoire vive importantes, que cela soit sur Windows 10 ou Mac. Sur Android, les utilisateurs vont pouvoir profiter d’une fonction qui permet au navigateur de charger plus rapidement.

PC et Mac, moins de RAM

Les versions Windows 10 et macOS seront plus légères mais pas pour les mêmes raisons.

Sur Windows 10, Google affirme que l’utilisation de la RAM dans Windows 64 bits a baissé jusqu’à 22 % dans le processus du navigateur, 8 % dans le moteur de rendu et 3 % dans le GPU. Google évoque également une latence qui diminue de 9 %. Ces améliorations proviennent de ce que l’on appelle PartitionAlloc, c’est l’allocateur de mémoire de Google. Cette fonction sera utilisée désormais partout, c’est ce qui explique ces meilleures performances selon Google.

En plus d’améliorer la façon la mémoire est allouée aux ressources, Chrome utilise désormais plus intelligemment (et supprime) la mémoire. Le navigateur récupère désormais jusqu’à 100 Mo par onglet, soit plus de 20 % sur certains sites populaires, en supprimant la mémoire que l’onglet de premier plan n’utilise pas activement, comme les grandes images que vous avez défilées qui sont désormais hors de l’écran.

Sur macOS, Chrome réduit également son empreinte dans la mémoire via les onglets d’arrière-plan (ce qui était déjà le cas sur Windows 10). Vous devriez constater jusqu’à 8% d’économies de mémoire, soit plus de 1 Go dans certains cas.

Sur Android, la fonction Freeze-Dried Tabs va améliorer la rapidité

Google a également déployé la fonction Freeze-Dried Tabs sur Android. Lorsque vous lancer Chrome, des versions réduites et légères des derniers sites web apparaissent. Cela évite de recharger entièrement les onglets et cela donne l’impression que le navigateur charge très vite. Google a amélioré le fonctionnement de ces « captures d’écran », on peut désormais défiler, zoomer et même cliquer sur les liens… ce qui améliore globalement le temps de chargement du navigateur.