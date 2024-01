Écran ultra-résistant et autonomie musclée : le nouveau Honor Magic 6 Lite 5G veut durer plus longtemps

Jusqu’au 24 janvier, le HONOR Magic 6 Lite 5G est en précommande et c’est une très bonne nouvelle. Le tout nouveau smartphone du fabricant combine deux atouts majeurs : une batterie qui peut tenir deux jours sans flancher et un très bel écran pensé pour le confort des yeux. Mieux : pour toute précommande, HONOR glissera une paire de Choice Earbuds X5 pour un prix très attractif de 299,90 euros, soit une réduction de 150 euros.

Votre smartphone est devenu votre écran principal pour regarder des vidéos ? Mais comment faire avec votre vieux modèle, sa batterie à l’article de la mort et son écran aux couleurs tristes et plus fade qu’un matin de janvier ? Qu’à cela ne tienne, pour moins de 400 euros, HONOR vous propose de vous équiper de son tout dernier HONOR Magic 6 Lite 5G qui combine un très bel écran AMOLED ainsi qu’une excellente batterie assurant une autonomie de 48 heures, selon le fabricant. Proposé en précommande jusqu’au 24 janvier, il est disponible avec les écouteurs Choice Earbuds X5 pour 299,90 euros.

Deux jours d’autonomie annoncée dans un smartphone de moins de 8 mm d’épaisseur

Outre son prix, l’un des plus gros atouts de ce smartphone provient de sa batterie. D’une puissance de 5 300 mAh (contre 5 100 pour le HONOR Magic 5 Lite), elle peut, selon le constructeur, tenir deux jours entiers sans flancher. Une autonomie confirmée et saluée par le très sérieux site DXO MARK qui a attribué au HONOR Magic 6 Lite 5G une certification Gold. Mieux, avec la charge rapide de 35W, le smartphone peut passer de 0 à 100 % en 81 minutes montre en main. De quoi partir en week-end l’esprit tranquille tout en chargeant son smartphone à la dernière minute.

Honor a fait très fort pour ce smartphone. Malgré cette grosse batterie, l’appareil fait seulement 7,98 mm d’épaisseur et son poids est de 185 grammes seulement. Un véritable poids plume.

Un écran très lumineux

Autre grand point fort du HONOR Magic 6 Lite 5G : son très bel écran AMOLED de 6,8 pouces. Non content de proposer un taux de rafraichissement de 120 Hz, l’écran du HONOR Magic 6 Lite 5G offre une palette chromatique complète.

Le smartphone couvre, selon le constructeur, 100 % du spectre DCI-P3. Cette gamme colorimétrique, plus large que l’habituel sRGB, est utilisée notamment par l’industrie du cinéma. Un score impressionnant qui permet au HONOR Magic 6 Lite 5G de diffuser pas moins de 1,07 milliard de couleurs.

Pour optimiser le confort visuel, HONOR a de plus intégré plusieurs modes dédiés comme le mode eBook, confort des yeux, affichage circadien qui s’adapte au moment de la journée ou encore Dynamic dimming qui ajuste le taux de contraste pour visionner les détails, même dans les zones sombres de l’image.

Un appareil photo performant

Mais que serait un excellent écran s’il ne vous montrait que des photos de mauvaise qualité ? Pour vous éviter une telle déconvenue, HONOR a tout prévu avec un triple module efficace comprenant :

un capteur principal d’une définition de 108 mégapixels ;

un module de cinq mégapixels dédié à l’ultra-grand-angle ;

un module de deux mégapixels pour réaliser des prises de vue en macro.

Le module principal, lumineux, promet de réaliser de très bons clichés, même dans les situations de faible luminosité.

À l’avant, le HONOR Magic 6 Lite 5G est équipé d’un appareil de 16 mégapixels pour assurer des selfies d’une très bonne qualité.

Une résistance à toute épreuve (ou presque)

Pour enfin s’assurer qu’une fois votre HONOR Magic 6 Lite 5G acquis, vous le garderez longtemps, le fabricant l’a fait tester pour vérifier sa solidité. Et le résultat est là. L’organisme suisse de certification SGS a mis 5 étoiles au Magic 6 Lite pour sa résistance aux chutes de 1,50 m sous 10 angles différents. Ce résultat, le HONOR Magic 6 Lite 5G le doit « à une couche protectrice spéciale qui protège l’écran des clés, des pièces de monnaie et même de certaines chutes » d’après les promesses de la marque à la rédaction.

En précommande jusqu’au 24 janvier, le HONOR Magic 6 Lite 5G bénéficie en ce moment d’une réduction de 150 euros et est livré avec les écouteurs Choice Earbuds X5. L’ensemble est proposé à 299,90 euros grâce à un bon d’achat de 100 euros.